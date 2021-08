Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman Z1 Plus to konstrukcja określana przez producenta mianem premium. Front to w przeważającej części metalowa siatka typu mesh. Pozwala ona na sprawne zasysanie chłodnego powietrza przez dwa fabryczne wentylatory o średnicy 120 mm. Przód wieńczy także zaślepka sygnalizująca gotowość na napęd 5.25”. Jeśli jednak ktoś go nie potrzebuje, zawsze można zainstalować dodatkowe, trzecie śmigło wciągające powietrze. Wnętrze obudowy Zalman Z1 Plus eksponuje boczna ścianka w formie panoramicznego okna. Taflę hartowanego szkła da się odkręcić bez korzystania z narzędzi i w ten sposób dostać się do środka.







Tam zaś wygospodarowano miejsce na pokaźne karty graficzne (do 385 mm), dość wysokie coolery procesora (do 163 mm), maksymalnie siedem kart PCIe i pięć dysków - trzy napędy 2.5” oraz dwa 3.5”. W zatoce 5.25” zmieści się też klasyczny Blu-ray. W obudowie Zalman Z1 Plus fani zestawów AiO będą w stanie zamontować trzy chłodnice cieczy. Największa z nich, górna, może mieć 280 mm długości. Za perforowanym frontem zmieści się kolejna, 240-milimetrowa. Z tyłu można zaś zdemontować fabryczny wentylator, który wypompowuje ciepłe powietrze z obudowy, i zainstalować na jego miejscu niewielki radiator o długości do 120 mm.



Można też pójść w drugą stronę. Do trzech śmigieł dołączonych przez producenta można dołożyć pięć kolejnych (lub cztery, jeśli ktoś zdecyduje się na wykorzystanie zatoki 5,25”). W przewiewnej obudowie, jaką ma być Zalman Z1 Plus, utrzymanie porządku mają ułatwiać filtry przeciwkurzowe. Na górze producent postawił na wariant magnetyczny, z kolei zasilacz chroni od zanieczyszczeń gęsta siatka. Całość uzupełnia podręczny zestaw gniazd.



Panel I/O w obudowie Zalman Z1 Plus oferuje dwa porty USB 3.0 i jeden w wersji 2.0, gniazda audio dla słuchawek i mikrofonu oraz oddzielny przycisk reset. Osoby, które zaopatrzą się w komponenty z diodami LED, będą mogły zmieniać ustawienia iluminacji z poziomu górnej ścianki. Skąpana w klasycznej czerni konstrukcja ma wymiary 463 x 209 x 485 mm, waży około pięciu kilogramów i pomieści standardowe płyty ATX.



Zalman Z1 Plus trafi do ofert polskich sklepów w ciągu kilku najbliższych miesięcy, wtedy też poznamy jej cenę.





Dane techniczne:

• model: Z1 Plus

• format: ATX midi tower

• wymiary (W x S x G): 463 x 209 x 485 mm

• materiał: stal, hartowane szkło, tworzywo sztuczne

• waga: 5 kg

• kompatybilne formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 163 mm

• maks. długość karty graficznej: 385 mm

• maks. długość zasilacza: 190 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2.5”: 3

• liczba zatok 3.5”: 2

• liczba zatok 5.25”: 1

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120 mm na przednim panelu (2 x przy użyciu zatoki 5.25”; zainstalowane 2 x 120 mm)

- 2 x 120/140 mm na górnym panelu

- 2 x 120 mm na komorze na zasilacz

- 1 x 120 mm na tylnym panelu (zainstalowany 1 x 120 mm)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- do 280 mm na górze

- do 240 mm z przodu

- do 120 mm z tyłu

• wyprowadzone złącza:

- 2 x USB 3.0

- 1 x USB 2.0

- 1 x wyjście słuchawkowe

- 1 x wejście mikrofonowe

- 1 x kontroler podświetlenia LED

• dodatkowe wyposażenie:

- filtry przeciwkurzowe







































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia