Girls und Panzer ponownie w World of Tanks

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przebojowa seria anime Girls und Panzer powraca do World of Tanks z ekscytującą nową zawartością, wprowadzając oszałamiające czołgi, elitarne załogi i tematyczne modyfikacje. To specjalne wydarzenie poświęcone jest jednej z największych i najbardziej prestiżowych szkół Sensha-Dō-St. Gloriana Girls’ College - znanej z elegancji i opanowania jej członkiń. Od 25 marca do 3 kwietnia czołgiści mają wyjątkową okazję dowodzić nowymi załogami z St. Gloriana Girls’ College razem ze ścieżkami dialogowymi w wykonaniu oryginalnej japońskiej obsady. Ponadto, gracze mogą aktywować dynamiczne rozmowy drużynowe podczas bitwy, przypisując co najmniej trzech członków załogi Churchill St. Gloriana do dowolnego brytyjskiego pojazdu. Do gry trafiają też dwa zupełnie nowe czołgi premium inspirowane uniwersum Girls und Panzer – Churchill St. Gloriana VI poziomu i Centurion St. Gloriana VII poziomu. Oba uosabiają wyrafinowany, ale groźny styl szkoły Sensha-Dō.







Poza tymi nowościami, na pole bitwy powracają trzy legendarne drużyny: Żeńskie Liceum Oarai, Liceum Dziewcząt Kuromorimine i Liceum Jatkosota. Gracze mogą spodziewać się powrotu popularnych czołgów, takich jak Pz.Kpfw. IV Ausf. H Ankou, BT-42 Jatkosota HS i Tiger II Kuromorimine. Czołgiści będą mieli również dostęp do rozszerzonego zestawu elementów personalizacji 2D, w tym emblematów, inskrypcji i naklejek reprezentujących szkoły i drużyny inspirowane anime. Oferta obejmuje unikalny całoroczny styl 2D St. Gloriana, styl Oarai oraz popularne style 2D Kuromorimine i Liceum Jatkosota, a także kolekcję naklejek w stylu chibi i pin-up przedstawiających liderki każdej akademii. W trakcie wydarzenia gracze mogą wykonywać specjalne misje, aby zdobywać żetony Girls und Panzer, które można wymienić w sklepie na ekskluzywne przedmioty do personalizacji, w tym naklejki, emblematy i udźwiękowionych dowódców.



Więcej informacji na temat efektów współpracy World of Tanks i Girls und Panzer można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej -> KLIK.







źródło: Info Prasowe - Wargaming