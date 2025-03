Premiera ASUS Zenbook A14 w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS podnosi poprzeczkę w segmencie ultralekkich laptopów – od dziś Zenbook A14 trafia do sprzedaży w Polsce. Ten 14-calowy model, zaprezentowany na targach CES, łączy zaawansowaną technologię z przełomowymi materiałami, redefiniując pojęcie mobilności i jakości wykonania. Ultralekki, niezwykle wydajny i zamknięty w nowatorskiej obudowie z Ceraluminum – nowy Zenbook to doskonałe połączenie elegancji, mocy i funkcjonalności. Zenbook A14 to nie tylko lekka konstrukcja, ale i imponująca moc obliczeniowa. Napędza go procesor Snapdragon X Elite – nowoczesna platforma ARM od Qualcomma, która zapewnia płynną pracę w wymagających zadaniach. Zaawansowana architektura i optymalizacja energetyczna sprawiają, że laptop działa nawet o 3–4 godziny dłużej niż wiele konkurencyjnych modeli. OLED-owy wyświetlacz gwarantuje natomiast doskonałą jakość obrazu, łącząc żywe kolory z energooszczędnością.







Ceraluminum – nowy standard wytrzymałości i elegancji

W Zenbooku A14 ASUS sięgnął po materiały, które łączą elegancję z trwałością. Obudowa wykonana z Ceraluminum – połączenia ceramiki i aluminium – sprawia, że laptop jest lekki, wytrzymały i odporny na ślady palców. To rozwiązanie, które nie tylko poprawia estetykę, ale także zwiększa komfort codziennego użytkowania. Po raz pierwszy Ceraluminum pojawiło się w serii Zenbook S, gdzie zastosowano je na pokrywie ekranu. W Zenbooku A14 ASUS poszedł o krok dalej – cała obudowa, w tym palmrest i spód laptopa, została wykonana z tego zaawansowanego materiału. Dodatkowo, dzięki właściwościom ceramicznym, Ceraluminum skutecznie odprowadza ciepło, co przekłada się na cichszą i chłodniejszą pracę urządzenia, nawet przy intensywnym użytkowaniu.



Ultralekka konstrukcja, którą docenią użytkownicy w ruchu

Zenbook A14 waży mniej niż 1 kg, co czyni go jednym z najlżejszych laptopów w swojej klasie. To idealny wybór dla tych, którzy często podróżują, pracują hybrydowo lub po prostu cenią lekkość bez kompromisów. Dzięki przemyślanej konstrukcji możesz mieć go zawsze przy sobie – bez zbędnego obciążenia. Co więcej, Ceraluminum nadaje obudowie ciepłą, przyjemną w dotyku fakturę, odmienną od zimnego, surowego aluminium. To materiał, który nie tylko wygląda premium, ale też zapewnia nową jakość użytkowania, łącząc elegancję z wyjątkową odpornością na smugi i odciski palców.



Nowa era designu i ekologii

ASUS nie tylko nadąża za zmianami – to on je napędza. Ceraluminum to materiał przyszłości – lekki, wytrzymały i odporny na ślady użytkowania, a przy tym w pełni ekologiczny. Jego możliwość recyklingu sprawia, że idealnie wpisuje się w rosnące oczekiwania względem trwałych i zrównoważonych technologii. Tak jak wyświetlacze OLED, które kiedyś były luksusem, a dziś są standardem, Ceraluminum już teraz wyznacza nową erę w projektowaniu laptopów. Jego zastosowanie będzie się rozszerzać, stopniowo przekształcając rynek i definiując przyszłość urządzeń premium na lata.



Dostępność i cena

Zenbook A14 jest już dostępny w Polsce – możesz go kupić w wybranych sklepach w cenie od 6199 PLN. To idealny moment, by na własne oczy zobaczyć, jak lekkość, wydajność i nowoczesne materiały zmieniają standardy w segmencie ultrabooków.



Po zakupie możesz również skorzystać z promocji "Komentujesz, zyskujesz". Wystarczy, że podzielisz się swoją opinią o Zenbooku A14 na wybranej platformie, a ASUS rozszerzy Twoją gwarancję do 3 lat w ramach pakietu ASUS Premium Care. Oznacza to, że zamiast standardowych 24 miesięcy otrzymasz 36 miesięcy ochrony door-to-door, obejmującej serwis na terenie Polski.

































