Google ogłasza obsługę sandbox V8 w celu zwiększenia bezpieczeństwa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Google ogłosiła obsługę V8 Sandbox, funkcji zabezpieczeń w przeglądarce Chrome, zaprojektowanej w celu łagodzenia problemów z uszkodzeniem pamięci JavaScript. Według oficjalnej strony tej funkcji zostanie ona zaimplementowana w przeglądarce Chrome 123; tę wersję należy uznać za „rodzaj wersji beta dla piaskownicy”. W ciągu ostatnich kilku lat wykryto, że większość exploitów przeglądarki Chrome powoduje problemy z uszkodzeniem pamięci w procesie wykorzystywanym do zdalnego wykonywania kodu (RCE). Około 60% tych problemów ma bezpośredni wpływ na silnik Javascript V8.







„Luki w zabezpieczeniach V8 rzadko są „klasycznymi” błędami powodującymi uszkodzenie pamięci (użycie po zwolnieniu, dostęp poza zakresem itp.). Zamiast tego są raczej subtelnymi problemami logicznymi, które z kolei można wykorzystać do uszkodzenia pamięci,” – czytamy w ogłoszeniu v8.dev. „W związku z tym istniejące rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pamięci w większości nie mają zastosowania w wersji V8”.



Izolowanie pamięci sterty V8 w celu ograniczenia luk w zabezpieczeniach

Badacze podkreślili, że większość luk w zabezpieczeniach V8 ma wspólną cechę: uszkodzenie pamięci często występuje w stercie V8. Dlatego badacze opracowali metodę segregacji pamięci sterty V8, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się uszkodzeń pamięci do różnych obszarów pamięci procesu, a także złagodzić takie luki.



„Sandbox V8 musi zostać włączony w czasie kompilacji przy użyciu flagi v8_enable_sandbox” – czytamy w ogłoszeniu. „Nie jest (ze względów technicznych) możliwe włączenie sandboxu w czasie wykonywania. V8 Sandbox wymaga systemu 64-bitowego, ponieważ musi zarezerwować dużą ilość wirtualnej przestrzeni adresowej, obecnie jest to jeden terabajt.



Sandbox jest w stanie uśpienia od dwóch lat

Co więcej, ta funkcja jest dostępna od mniej więcej dwóch lat w 64-bitowych wersjach przeglądarki Chrome na systemy Windows, Linux, macOS, Android i ChromeOS. Pomimo tego, że aktualny sandbox nie jest w pełni funkcjonalny, decyzję o jego włączeniu podjęto, aby zapewnić brak problemów ze stabilnością i zebrać odpowiednie statystyki dotyczące wydajności. Funkcja ta została uwzględniona w firmowym programie nagród za luki w zabezpieczeniach (VRP); łowcy nagród mogą wykazać się zdolnością do ominięcia mechanizmu, przestrzegając ścisłych, szczegółowych zasad składania wniosków.



„Rozwój Sandbox V8 jest niezwykle ważnym krokiem w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom przeglądarki Chrome. Uszkodzenia pamięci JavaSript niosą potencjalne ryzyko dla internautów, więc działania mające na celu zminimalizowanie tego problemu znacząco podniosą poziom cyberbezpieczeństwa w sieci” – mówi Krzysztof Budziński z firmy Marken Systemy Antywirusowe, polskiego dystrybutora oprogramowania Bitdefender.











źródło: Info Prasowe - Bitdefender