Green Cell PowerPlay20

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ojemność, wieloportowość, kompatybilność z wieloma kategoriami urządzeń i precyzja wykonania – to najważniejsze cechy GC PowerPlay20. Power bank został zaprojektowany w Polsce, a dział R&D Green Cell wyposażył go w autorski system Ultra Charge oraz nowoczesny i wyróżniający się na rynku design, dzięki czemu świetnie prezentuje się on w towarzystwie innych high-endowych urządzeń elektronicznych. Największym atutem GC PowerPlay20 jest zbudowana z wysokiej jakości ogniw litowo-polimerowych bateria o pojemności 20 000 mAh. Urządzenie można z powodzeniem wykorzystać do ładowania takich sprzętów jak m.in. ultrabooki, iPady czy Nintendo Switch.







W przypadku smartfonów nowość od Green Cell pozwala nawet na 6 pełnych cykli ładowania, m.in. popularnego iPhone’a X. Oznacza to możliwość korzystania z urządzenia nawet przez 3 doby, bez dostępu do innego źródła energii. Producent zadbał o wysoki poziom bezpieczeństwa urządzenia, dzięki czemu spełnia on wszystkie wymogi transportu lotniczego i może być wykorzystywane na pokładach samolotów.



GC PowerPlay20 został wyposażony w aż trzy porty: 1x USB-C PD oraz 2x USB-A GC Ultra Charge, każdy o mocy 18 W. Urządzenie oferuje funkcję szybkiego ładowania w obu kierunkach. Zaznaczone charakterystycznym zielonym kolorem porty USB-A z autorską technologią GC Ultra Charge, pozwalają naładować urządzenia nawet do 3,5 raza szybciej niż standardowo. GC PowerPlay20 sprawdzi zatem wtedy, gdy zechcemy błyskawicznie uzupełnić baterię w smartfonie czy tablecie, ale pozwoli też maksymalnie wydłużyć czas pracy większego urządzenia np. MacBooka czy innych ultrabooków. Do ładowania samego power banku służy dodatkowy port USB-C PD.



Premiera GC PowerPlay20 planowana jest na 24 czerwca 2020 roku. Urządzenie będzie dostępne na stronie www.greencell.global/pl/, a także w najpopularniejszych sklepach specjalistycznych i sieciach sklepów z elektroniką. U producenta cena tego modelu wyniesie 159.95 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Green Cell