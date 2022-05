Gwiezdna promocja i konkurs MSI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI w tym roku zaprezentował nową serię laptopów wyposażonych w procesory Intel Core 12. generacji. Sprzęt ten został oznaczony jako "Meta-Ready". Oznacza to, że nowe laptopy MSI są gotowe na VR-ową rewolucję, jaką ma być Metaverse. Z tej okazji, aż do 14 czerwca, trwa specjalna promocja zatytułowana MSI GAMEVERSE, w której to wybrane laptopy MSI można nabyć w atrakcyjnych cenach. Przy zakupie biorących udział w promocji notebooków 30 pierwszych osób otrzyma dodatkowe nagrody o wartości nawet 730 złotych. Do zdobycia są m.in. kody do gry LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów, plecaki MSI Air Backpack czy gamingowe myszki MSI M99.







Prawdziwą gratką jest jednak konkurs, w którym główną nagrodą jest zestaw LEGO Sokół Millennium. Składa się on z ponad 7,5 tysiąca elementów i jest wyceniany na 3 749 złotych. Wartość wszystkich nagród to prawie 6 000 złotych. Głównym zadaniem konkursowym jest napisane trzyzdaniowego tekstu reklamy notebooków MSI w języku stylizowanym na Mistrza Yodę. Swoje zgłoszenia można przesyłać do 31 maja. Więcej informacji na temat konkursu na specjalnej Stronie Konkursowej.



Szczegółowe informacje na temat wydajnych laptopów MSI z serii Meta-Ready, które aktualnie można kupić w okazyjnych cenach, znajdziecie na Dedykowanej Stronie. Promocja trwa do 14 czerwca.























Źródło: Info Prasowe / MSI