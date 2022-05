Sony Xperia 1 IV

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony zapowiedziała nowy smartfon Xperia 1 IV. Model ten zaprojektowano z myślą o osobach, które poszukują najnowocześniejszych technologii przetwarzania obrazu, zaawansowanych funkcji do gier i wysokiej klasy rozwiązań audio, a także kompaktowej konstrukcji i nowoczesnego designu. Aby autorzy filmów i zdjęć mogli utrwalać różnorodne treści, Xperia 1 IV jest wyposażona w trzy obiektywy: superszerokokątny 16 mm, szerokokątny 24 mm oraz nowy, unikatowy teleobiektyw 85–125 mm z prawdziwym zoomem optycznym. We wszystkich obiektywach zastosowano 12-megapikselowy przetwornik obrazu Exmor RS do urządzeń mobilnych, umożliwiający odczyt do 120 klatek na sekundę. Właściwość ta pozwala nagrywać obraz 4K przy 120 kl./s i odtwarzać nagrania w nawet pięciokrotnie zwolnionym tempie.







Nowy model jest wyposażony w optykę firmy ZEISS, skalibrowaną specjalnie do produktów smartfonów Xperia. Powłoka ZEISS T na wszystkich obiektywach aparatu z tyłu osłabia refleksy, przez co przyczynia się do lepszego odwzorowania obrazu i poprawy kontrastu. Aparat z przodu również wyposażono w 12-megapikselowy przetwornik Exmor RS do urządzeń mobilnych. Jest on większy niż w poprzednim modelu, dzięki czemu uzyskano redukcję zakłóceń w ciemnych miejscach i możliwość wykonywania autoportretów w jakości 4K HDR.



Tworzenie niezwykłych materiałów wideo

Xperia 1 IV daje niezrównane możliwości nagrywania obrazu filmowego. Kierując się opiniami producentów wideo, firma Sony rozwinęła funkcję „Videography Pro”, centralizującą ustawienia filmów. W rezultacie użytkownicy mogą z łatwością regulować ostrość, ekspozycję, balans bieli i inne ustawienia nawet w trakcie nagrywania.



Wszystkie obiektywy umożliwiają filmowanie obrazu 4K HDR przy 120 kl./s, co pozwala utrwalać szybki ruch i tworzyć sekwencje w nawet 5-krotnie zwolnionym tempie. W uzyskaniu płynnego, stabilnego obrazu pomaga najnowszy stabilizator obrazu Optical SteadyShot z technologią FlawlessEye. Podczas nagrywania materiałów wideo obsługiwana jest także technologia ustawiania ostrości na oko Eye AF i śledzenie obiektów. W rezultacie użytkownik może utrzymywać ostrość na obiekcie i poświęcić więcej czasu na kompozycję ujęcia.



Najnowszy smartfon Sony ma również funkcję nagrywania wieloklatkowego, rozszerzającą zakres dynamiczny nagrywanego filmu bez utraty rozdzielczości. Z myślą o jeszcze większej swobodzie twórczej wprowadzono płynną regulację zoomu — od najszerszego kąta po maksymalne zbliżenie.



Najlepsze warunki do grania na smartfonie

Zaawansowane funkcje dla graczy obejmują wyświetlacz odświeżany z częstotliwością 120 Hz oraz osłabianie rozmycia obiektów w ruchu i reakcje na dotyk z częstotliwością 240 Hz. W trybie Pomocnik gracza dostępna jest dodatkowo funkcja zwiększania niskiego poziomu gamma (L-γ raiser), korektor dźwięku i optymalizacja czatu głosowego. Optymalizację działania gier zapewnia technologia Qualcomm Snapdragon Elite Gaming. Z kolei funkcja „Sterowanie zasilaniem H.S.” przeciwdziała pogorszeniu wydajności i stanu baterii ze względu na przegrzanie urządzenia w czasie gry z podłączoną ładowarką.



Smartfon Xperia 1 IV ma także funkcję „RT record”, która w chwili naciśnięcia przycisku utrwala rozgrywkę z poprzednich 30 sekund, ułatwiając udostępnienie jej przebiegu. W trybie Pomocnik gracza można również transmitować na żywo przebieg rozgrywki. Podczas transmisji gracz może czytać komentarze widzów i komunikować się z nimi w czasie rzeczywistym. Nowa Xperia 1 IV tworzy też lepsze warunki do strumieniowej transmisji na żywo przez komputer, ponieważ miksuje wszystkie dźwięki — głos gracza, muzykę do gry i czat z innymi graczami — po czym przesyła je jednym przewodem do komputera. Smartfon Xperia 1 IV został wybrany jako oficjalne urządzenie światowego turnieju e-sportowego PUBG MOBILE 2022.



Wydajność i design

Xperia 1 IV jest oparta na platformie mobilnej Snapdragon 8 Gen 1. Współpracuje z sieciami 5G i Wi-Fi 6E, ma 12 GB pamięci RAM i 256 GB ROM, a jej bateria o pojemności 5000 mAh wystarcza nawet na 3 lata eksploatacji. Funkcja szybkiego ładowania pozwala naładować baterię do 50% w 30 minut. Możliwe jest również ładowanie bezprzewodowe.



Smartfon Xperia 1 IV jest chroniony przed wodą i pyłem na poziomie IP65/68. Przód i tył wykonano ze szkła Corning Gorilla Glass Victus.



Charakterystycznie wyglądający, niezwykle płaski i supermatowy smartfon Xperia 1 IV będzie dostępny w dwóch odmianach kolorystycznych: czarnej i fioletowej. Model ten łączy minimalistyczną stylistykę z najwyższą jakością materiałów i wykonania. Do zwiększenia funkcjonalności przyczynia się dedykowany, ergonomiczny przycisk spustu migawki z tłoczonym wykończeniem.



Sprzedaż smartfona Xperia 1 IV rozpocznie się w połowie czerwca 2022 r.











Źródło: Info Prasowe / SONY