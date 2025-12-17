HAMA - Uniwersalna ładowarka samochodowa o mocy 65 W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Producent HAMA uzupełnił swoją ofertę o niezwykle przydatne akcesorium dla wszystkich kierowców – mobilną ładowarkę do telefonu, notebooka lub tabletu. Dysponuje ona złączami USB-C i USB-A, technologią Power Delivery, kablem z wtyczkami USB-C na obu końcach i diodą LED. Ta nowość w portfolio niemieckiej firmy rozwiązuje problem gasnącej baterii w laptopie, telefonie czy tablecie podczas jazdy autem. Wyróżnia się istotną funkcją, polegającą na możliwości ładowania energii w akumulatorze tego typu sprzętu, a nie wyłącznie jej podtrzymywania. To za sprawą maksymalnej mocy wyjściowej, sięgającej wartości 65 W. W ten sposób sprawnie i szybko przywrócimy do życia notebook, tablet, telefon komórkowy, słuchawki czy głośnik Bluetooth oraz wiele innych gadżetów mobilnych tego typu.







Samą czarną podłużną ładowarkę podłącza się do gniazda zapalniczki w samochodzie, a potem wystarczy podpiąć laptop lub tablet do oznaczonego na zielono obustronnego złącza USB-C lub namalowanego na pomarańczowo USB-A (brak ryzyka pomylenia portów i ich wyłamania). Możliwe jest więc zasilanie dwóch sprzętów jednocześnie. Wymiary ładowarki wynoszą: szerokość obudowy 7.9 cm, wysokość 2.8 cm, głębokość 4.8 cm przy 95 g wagi. Z kolei długość samego kabla to aż 1.5 m.



Nie mogło tu zabraknąć technologii Power Delivery, która ma za zadanie dopasować moc, napięcie i natężenie prądu. Wbudowany chipset automatycznie rozpoznaje podłączony sprzęt i dobiera do niego odpowiednie parametry, by cały proces przebiegał możliwie jak najbezpieczniej. O tym, czy ładowarka rozpoczęła swoje zadanie powiadomi nas funkcyjna dioda LED. Warto wspomnieć, że do kompletu dostajemy jeszcze opaskę zaciskową z rzepem, porządkującą kable.



Ładowarka samochodowa Hama 65 W do urządzeń mobilnych jest już dostępna w katalogowej cenie 119 PLN.





























źródło: Info Prasowe - HAMA