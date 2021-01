HAMA - transmiter FM z modułem Bluetooth i USB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nafaszerowany najnowocześniejszą techniką smartfon lub tablet, a w wysłużonym aucie radio starego typu bez wejścia USB, przez które można by wygodnie podpiąć zewnętrzny nośnik pamięci lub po kablu któreś z tych urządzeń. Taka sytuacja jest często spotykana. Na szczęście radą na taki problem jest transmiter FM, służący do uniwersalnej transmisji radiowej ze źródeł sygnału Bluetooth do dowolnego radia samochodowego. W ten sposób możemy w czasie jazdy przesłuchać swoje ulubione muzyczne kawałki bez konieczności wymiany radia. Najnowszy model transmitera właśnie trafił do portfolio marki Hama.







Urządzenie po prostu wpina się do gniazda zapalniczki. Sygnał drogą radiową jest przesyłany do radia samochodowego na określonej częstotliwości VHF, którą można samemu ustawić ręcznie na transmiterze i jest wyświetlana na ekranie. Zapamiętuje zawsze ostatnio używaną częstotliwość.



Co więcej, gdy ktoś do nas zadzwoni, nadajnik automatycznie przełączy się z trybu muzycznego na tryb głośnomówiący. Po naciśnięciu przycisku połączenie można odebrać, zakończyć lub wybrać ostatni wyświetlany numer. Nie musimy przez cały czas rozmowy trzymać urządzenia w dłoni, co mogłoby stwarzać zagrożenie na drodze.



Transmiter Hama może się pochwalić wejściem na kartę microSD, co oznacza możliwość odtwarzania plików muzycznych prosto z pamięci przenośnej. Nie zabrakło w nim również dwóch złączy USB, z których jedno wyposażono w nowoczesną technologię Qualcomm Quick Charge 3.0. Dzięki temu za pomocą nadajnika możemy szybko naładować podłączone urządzenie mobilne. Warto wspomnieć, że tę nowość utrzymano w stonowanej, szarej stylistyce kolorystycznej.



Cena urządzenia wynosi 34.99 Euro.





















Źródło: Info Prasowe / Hama