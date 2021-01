Trust GXT 259 Rudox do domowego studia

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Każdy kto marzy o karierze streamera lub prowadzeniu własnego podcastu potrzebuje odpowiedniego sprzętu do pracy. Trust Gaming zaprezentował mikrofon kardioidalny nagrywający dźwięk w studyjnej jakości wraz ze statywem z wbudowanym filtrem do redukcji echa i szumów – GXT 259 Rudox. Zestaw ten zapewni osobom z dużymi aspiracjami kompletną studyjną konfigurację. Trust Gaming stworzył kompletny zestaw, który można wykorzystać do rozmaitych zastosowań związanych z pracą głosem: prowadzenia podcastów, streamowania, nagrywania komentarza do materiałów wideo czy rozwijania swojej kariery muzycznej.







Rudox pozwala na odsłuch rejestrowanych dźwięków w czasie rzeczywistym, bez najmniejszych opóźnień. Z mikrofonu może korzystać praktycznie każdy dzięki dużej łatwości obsługi. Urządzenie wystarczy podpiąć do komputera pojedynczym kablem USB.



Kompletny zestaw studyjny

Trust GXT 259 Rudox zapewnia wszystko, czego potrzeba do profesjonalnego nagrywania w studyjnej jakości: mikrofon rejestrujący dźwięk w wysokiej jakości i filtr redukujący odbicia dźwięków.



Kardioidalna charakterystyka nagrywania

Rudox jest mikrofonem o charakterystyce kardioidalnej. Urządzenie zapewnia krystaliczną jakość dźwięku o przyjemnej ciepłej barwie i pozwala na tworzenie nagrań lub streamowanie bez zbędnych szumów tła. Mikrofon kardioidalny skupia się na tym, co najważniejsze – na głosie mówiącej osoby.



Odsłuch bez opóźnień i mocowanie

Trust GXT 259 Rudox posiada wyjście słuchawkowe, które umożliwia odsłuchiwanie nagrań w czasie rzeczywistym. Mikrofon jest wyposażony w wysokiej jakości uchwyt amortyzujący, stabilny metalowy statyw oraz pop-filtr. Posiada również mocowanie 5/8", które pasuje do większości ramion mikrofonowych.



Łatwy w obsłudze

Trust GXT 259 Rudox wykorzystuje standardowy kabel USB i nie wymaga skomplikowanej konfiguracji z zewnętrznym mikserem. W zestawie znajduje się przewód o długości 1.8 m.



Ceny nie podano.























Źródło: Info Prasowe / Trust