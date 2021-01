Razer Viper 8KH

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer przedstawiła dzisiaj swoją nową, autorską technologię - Razer HyperPolling, która debiutuje wraz z nową myszką Viper 8KHz, pierwszym na świecie urządzeniem przeznaczonym do gier esportowych z częstotliwością raportowania (polling rate) 8000 Hz. Technologia Razer HyperPolling przekracza branżowy standard 1000 Hz i zapewnia oszałamiającą prędkość działania, rozpoczynając nową erę responsywności, szybkości i niezawodności w grach. Obecnie, większość najlepszych myszy gamingowych wspiera częstotliwości raportowania do poziomu 1000 Hz i chociaż producenci skupili się na zwiększaniu dokładności i responsywności działania swoich myszek, niewielu z nich uwagę poświęciło częstotliwości z jaką kliknięcia i dane o pozycji urządzenia są przesyłane do komputera.







Dzięki szybszym komputerom i monitorom o wyższej częstotliwości odświeżania zwiększony polling rate może wyeliminować irytujące mikro-zacięcia, znacznie poprawiając tym samym wydajność rozgrywki, podczas której ułamek sekundy może zadecydować o wygranej lub przegranej.



Częstotliwość raportowania (polling rate) to częstotliwość, z jaką urządzenie przesyła dane do komputera, standardem w tym segmencie urządzeń jest maksymalnie 1000 Hz (1000 razy na sekundę). Technologia Razer HyperPolling wykorzystuje szybki mikrokontroler USB, aby wykroczyć poza te standardowe rozwiązania wraz z rzeczywistą częstotliwością raportowania na poziomie do 8000 Hz. Pozwala to Viper 8KHz na wysyłanie do ośmiu razy więcej danych na sekundę, skutecznie redukując opóźnienie wejściowe z 1 ms do zaledwie 1/8 milisekundy.



Technologia Razer HyperPolling może wysyłać więcej danych, tak aby lepiej dopasować się do większej częstotliwości odświeżania monitora. W rezultacie opóźnienie między ostatnim raportem a renderowanymi na monitorze klatkami obrazu jest znacznie mniejsze w porównaniu z polling rate 1000 Hz. Skutkuje to płynniejszym ruchem kursora oraz jego bardziej aktualną pozycją.



Wyższe częstotliwości raportowania pomagają także w zmniejszeniu opóźnienia wejścia, minimalizując mikro-zacięcia i nagłe skoki pozycji kursora, w wyniku czego jego ruch na ekranie jest płynniejszy i dokładniejszy. Technologia Razer HyperPolling zapewnia nie tylko najmniejsze opóźnienie aktywacji klawisza, ale także ogranicza odchylenia kliknięć do absolutnego minimum - dzięki temu jest ona lepsza od innych wiodących na rynku technologii gamingowych.



Wyprzedź konkurencję dzięki Viper 8KHz

Viper 8KHz to pierwsze urządzenie peryferyjne Razera wyposażone w technologię HyperPolling, które łączy w sobie trzy istotne innowacje, tworząc tym samym najszybszą na świecie mysz do gier turniejowych. Optyczne przełączniki myszy Razer drugiej generacji i czujnik optyczny Razer Focus + w połączeniu z technologią Razer HyperPolling dają gamingową mysz o niezrównanej szybkości, precyzji i responsywności.



Przełączniki optyczne Razera drugiej generacji dostarczają bardziej wyczuwalne informacje zwrotne, dzięki którym każde kliknięcie i dźwięk są wyraźniejsze niż wcześniej. Błyskawiczna aktywacja, eliminująca potrzebę opóźnienia odbicia (debounce delay) stosowanego w tradycyjnych przełącznikach mechanicznych, jest uzupełniana przez technologię HyperPolling po to, aby zapewnić najniższe opóźnienie wejścia i pomóc graczom osiągnąć czasy reakcji na profesjonalnym poziomie. Ultraszybkie i wytrzymałe przełączniki optyczne Razera drugiej generacji są zbudowane tak, aby wytrzymać do 70 milionów kliknięć.



Optyczny sensor Razer Focus+ charakteryzuje się wiodącą na rynku dokładnością rozdzielczości na poziomie 99,6%, dzięki czemu nawet najdrobniejsze ruchy są precyzyjnie śledzone. Dzięki unikalnym, inteligentnym funkcjom sensora, połączonymi z technologią Razer HyperPolling, gracze mogą doświadczyć ultra płynnego, pozbawionego zacięć śledzenia kursora, co zapewnia wysoki poziom precyzji i kluczowe, prowadzące w grach do zwycięstwa, strzały w głowę.



Przełomowa wydajność i technologia są upakowane w solidnej, oburęcznej obudowie, ważącej zaledwie 71 gramów. Viper 8KH jest wyposażony w ślizgacze, wykonane w 100% z teflonu PTFE, zapewniające płynniejszy ruch, oraz kabel SpeedFlex, który zapewnia minimalny opór podczas płynnych ruchów.



Dzięki Razer Synapse 3 gracze mogą zmienić mapowanie ośmiu programowalnych przycisków, przypisać makra lub funkcje dodatkowe i zapisać wszystkie konfiguracje profili w wewnętrznej pamięci Viper 8KHz. Dzięki możliwości przechowywania do pięciu wbudowanych profili pamięci użytkownicy mogą cieszyć się natychmiastowym dostępem do swoich osobistych ustawień, gdziekolwiek się znajdują.



Sugerowana cena detaliczna - 89.99 Euro.





Specyfikacja VIPER 8KHz

- Rzeczywista częstotliwość raportowania (polling rate ) 8000Hz (0,125ms)

- Optyczny sensor 20,000 DPI Focus+

- Przyspieszenie do 650 cali na sekundę (IPS) / akceleracja 50 g z najlepszą w branży dokładnością rozdzielczość 99,6 %

- Przełączniki optyczne myszy drugiej generacji Razer Optical Mouse Switches o żywotności do 70 milionów kliknięć

- Oburęczna konstrukcja z z super wytrzymałymi gumowymi nakładkami po

- Ślizgacze wykonane w 100% z teflonu PTFE

- Gamingowe pokrętło o wyczuwalnym skoku

- Zmiana czułości w locie (domyślne ustawienia DPI: 400/800/1600/2400/3200)

- Hybrydowa pamięć – w chmurze i w urządzeniu (4+1 profile)

- Podświetlenie Razer Chroma RGB z 16,8 milionem konfigurowalnych opcji kolorystycznych

- 7+1 programowalnych przycisków

- Zaawansowane ustawienia parametrów Lift-off/Landing distance

- Obsługa Razer Synapse 3

- Kabel Speedflex o długości 1.8 m

- 126.73 mm (długość) X 57.6 mm (szerokość) X 37.81 mm (wysokość)

- Przybliżona waga: 71 g (bez kabla)



































