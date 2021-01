Philips Brilliance P-line 499P9H

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Duży monitor... To pojęcie dość względne, bo dla jednego użytkownika już 24-cale metr przed nim, jest spełnieniem marzeń i odczucia komfortu w grze czy pracy, a inny wciąż może odczuwać jakiś niedosyt. Oczywiście dużo będzie zależeć od tego, czym zajmujemy się przed komputerem na co dzień, bo jeśli tylko gramy i buszujemy w sieci, to zupełnie wystarczy nam ekran w granicach 24-32-cale, ale jeśli pracujemy przy grafice, fotografii, rozbudowanych tabelach kalkulacyjnych, stanowiskach monitorowania lub zarządzania produkcją (schemat produkcji), to miejsca na matrycy wciąż może być za mało.





Źródło: Klinika IN4

czytaj więcej...