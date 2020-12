Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W dobie pandemii koronawirusa obsługa kamery internetowej stała się częścią komputerowego domowego elementarza. Bezustannie używa się jej w pracy i w celu utrzymywania zdalnego kontaktu z najbliższymi, ale zastosowań jest znacznie więcej. Dlatego niemiecki producent HAMA właśnie włączył do swojej oferty rozbudowany model C-600 Pro. Urządzenie jest kompaktowe, jego wymiary wynoszą 6.5 x 4 x 10 cm, a kabel ma 1.8 m długości. Kamera dobrze nadaje się do przesyłania strumieniowego lub prowadzenia rozmów za pomocą różnych komunikatorów internetowych. Oferuje rejestrowanie obrazu w rozdzielczości Full HD (1980 x 1080 pikseli) w formacie 16:9.







Wyposażono ją w mikrofon, umożliwiający wykorzystanie technologii Voice over Internet Protocole (telefonii internetowej), a dzięki temu działanie np. Skype, Teams, Zoom czy YouTube. Urządzenie można swobodnie obracać w zakresie 360 stopni.



Co więcej, autofocus gwarantuje uzyskanie ostrego obrazu, nawet podczas ruchu. Natomiast regulacja oświetlenia dostosowuje wizję do panujących warunków otoczenia. W kamerę wbudowano też mikrofon stereofoniczny, zapewniający wyraźną i zrozumiałą transmisję mowy.



Producent pomyślał również o ochronie przed szpiegowskimi atakami hakerów, co uzyskamy dzięki zamykanej soczewce. Nie trzeba martwić się o stabilność kamery, gdyż gwint 1/4“ pozwala na zamontowanie jej na wszystkich najbardziej dostępnych na rynku statywach. Nie brak także stojaka i stopki zaciskowej do montażu na ekranach komputerów stacjonarnych i laptopów. Podłącza się ją poprzez złącze USB-A.



Warto wspomnieć na koniec, że dzięki UVC instalacja kamery odbywa się w formie Plug & Play, bez sterowników.



Sugerowana cena detaliczna kamery HAMA C-600 Pro wynosi 159 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / Hama