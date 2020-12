HP U28 4K HDR - Nowy, ekologiczny monitor

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Coraz więcej klientów oczekuje od firm tzw. „świadomości ekologicznej”. Firma HP postanowiła odpowiedzieć na ich potrzeby, dlatego stworzyła pierwszy na świecie monitor wykonany częściowo z tworzywa sztucznego wyłowionego z oceanu, w ilości odpowiadającej ponad trzem plastikowym butelkom na wodę pochodzącym z recyklingu. Co więcej, opakowania urządzeń są pozyskiwane w sposób zrównoważony i nadają się do kolejnego przetworzenia. Monitory U28 zostały stworzone dla profesjonalistów, jak również hobbystów i aspirujących twórców, którzy szukają rozwiązań pomagających im urzeczywistnić nawet najbardziej kreatywne wizje i projekty.







HP U28 4K HDR oferuje:

• Doskonałość w każdym detalu – zbudowany z panelem IPS, HDR i szerokimi kątami widzenia. Ten monitor 4K umożliwia wyświetlanie doskonałej jakości obrazu, tak wyraźnego jak tylko pozwala widzieć ludzkie oko.

• Realistyczne kolory – użytkownicy mogą rozwijać swoją kreatywność korzystając z monitora, który jest zoptymalizowany i gotowy do pracy z fabryczną kalibracją kolorów, zapewniającą wierne oddanie barw. Dodatkowo, oferuje wbudowane ustawienia wstępne, takie jak Design for Web oraz Design for Photography. Co więcej, dzięki funkcji HP Eye Ease można cieszyć się zawsze włączonym filtrem niebieskiego światła, który w żaden sposób nie wpływa na jakość kolorów.

• Regulację funkcji i adaptację do otoczenia – monitor pozwala dostosować miejsce pracy do indywidualnych potrzeb danego twórcy, oferując możliwość pełnej regulacji funkcji. Ponadto, pomaga utrzymać porządek w przestrzeni pracy, dzięki pojedynczemu kablowi USB-C do podłączania i ładowania wielu urządzeń.



28-calowy monitor HP UP28 4K będzie dostępny w Polsce od stycznia 2021 r. w cenie 1649 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / HP