iiyama ProLite XUB2796QSU-B1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ProLite XUB2796QSU-B1 to monitor z matrycą w technologii IPS do użytku biznesowego, które również bardzo dobrze sprawdzi się także podczas grania. Zastosowany tu panel IPS zapewnia dokładne i spójne odwzorowanie kolorów przy szerokich kątach widzenia. Ergonomiczna podstawa umożliwia rotację o 90 stopni (tryb portretowy) i regulację wysokości do 13 cm, dzięki czemu ekrany nadają się do zastosowań i środowisk, w których elastyczność i ergonomia w miejscu pracy są kluczowymi czynnikami. Z kolei gracze docenią zarówno niski czas reakcji wynoszący tylko 1ms MPRT, jak również technologię FreeSync, która odpowiada za eliminowanie przycięć i efektu rozrywania ekranu oraz funkcję Black Tuner, umożliwiającą dostrzeżenie przeciwnika nawet w najciemniejszych zakamarkach.







Osoby pracujące przed komputerem nie muszą obawiać się szybkiego zmęczenia oczu, gdyż zastosowano tu wyświetlacz typu Flicker Free oraz opcję redukcji niebieskiego światła. 27-calowy XUB2796QSU-B1 pochwalić się może podwyższoną rozdzielczością QHD (2560 x 1440 pikseli), która zapewnia o 76% większą powierzchnię roboczą w porównaniu do standardowego panelu 1080p.



Cena tego monitora oscyluje wokół kwoty 1449 PLN.













Źródło: Info Prasowe / iiyama