Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Genesis Rhod 250 to klawiatura dla graczy, która ma być praktyczna i wytrzymała. Czarno-czerwona konstrukcja Rhod 250 została oparta na membranach, które mają zapewnić wysoką trwałość. Mechanizm anti-ghostingu ma zaś skutecznie radzić sobie z kombinacjami do 19 przycisków włącznie, pozwalając na granie w duetach. Kapsle posiadają grawerowane laserowo symbole, dzięki czemu nie powinny się wycierać w wyniku długotrwałego, intensywnego użytkowania. Rhod 250 umożliwia zamianę funkcji klawiszy strzałek i WSAD. Na pokładzie znalazły się także przyciski do sterowania multimediami, a niektóre z nich wzbogacono o grafiki symbolizujące elementy ekwipunku z gier.







Całość jest odporna na zachlapania, co podnosi walory praktyczne sprzętu. Nie zabrakło również standardu w postaci blokady klawisza Windows czy antypoślizgowych, składanych stopek.



Przyciski w klawiaturze dla graczy Genesis Rhod 250 charakteryzują się punktem aktywacji na poziomie 2,5 milimetra oraz siłą nacisku równą 55 gramów. Urządzenie łączy się z komputerem przy pomocy kabla USB i zapewnia czas reakcji na poziomie ośmiu milisekund.



Sprzęt trafi do sklepowych ofert w ciągu kilku najbliższych dni. Sugerowana cena detaliczna dla klawiatury Genesis Rhod 250 wynosi około 54.90 PLN.





Dane techniczne:

• model: Rhod 250

• typ klawiatury: gamingowa

• przełączniki: membranowe

• siła nacisku: 55 g

• punkt aktywacji: 2.5 mm

• czas reakcji: 8 ms

• liczba klawiszy: 104

• liczba klawiszy multimedialnych: 12

• wymiary: 466 x 161 x 33 mm

• interfejs: przewód USB o długości 1.75 m

• obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia