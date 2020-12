SPC Gear GD100 - stabilna podstawa do grania

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SPC Gear GD100 to funkcjonalne biurko komputerowe zaprojektowane z myślą o graczach dbających nie tylko o wygodę, ale także o wygląd swojego stanowiska. Biurko wyposażone jest w szereg praktycznych rozwiązań ułatwiających schludne ułożenie przewodów do akcesoriów i peryferii: metalową półkę pod wyprofilowanym blatem, gumową przelotkę oraz przepusty w nogach. Dzięki nim użytkownik może estetycznie zaaranżować okablowanie w taki sposób, by nie rzucało się w oczy. Karbonowe wykończenie blatu nie tylko świetnie wygląda, ale jest także łatwe w czyszczeniu i odporne na zadrapania.







Gumowa przelotka i przepusty w nogach

Specjalnie przygotowane przepusty w obu nogach biurka SPC Gear GD100 pozwalają na wygodne poprowadzenie przewodów wewnątrz nóg od podłogi aż po sam blat. Przy organizacji okablowania przyda się także całkowicie płaska, niewystająca ponad blat biurka szeroka przelotka — zbiera kable w jedno miejsce, eliminując niepotrzebny bałagan na i pod powierzchnią biurka, a dzięki wykonaniu z gumy zapobiega także ich nadmiernemu przemieszczaniu się.



Wyprofilowany blat

Dosunięte do ściany biurko utrudnia przygotowanie wymarzonego stanowiska gracza. Dzięki przemyślanemu kształtowi wycięcia z tyłu blatu SPC Gear GD100, można łatwo zamontować uchwyt do monitora czy w razie potrzeby poprowadzić dodatkowe kable, unikając otarć i zabrudzeń na ścianie oraz przesuwania całego biurka. Duża powierzchnia blatu pozwala na postawienie na biurku komputera (jednostki centralnej) oraz ułożenie sporej wielkości podkładki pod mysz.



Uporządkowane kable

Pod blatem zamontowana została specjalna metalowa półka na kable oraz listwę zasilającą. W uporządkowaniu przewodów pomagają również dołączone do zestawu samoprzylepne rzepy oraz plastikowe zawieszki. Dzięki nim problemu nie stanowi ułożenie przewodów poza zasięgiem wzroku oraz ich dalsza organizacja, co ułatwia chociażby późniejszą zmianę użytkowanych peryferii i poprawia aspekt wizualny stanowiska.



Wytrzymała i stabilna konstrukcja

Podstawą biurka są dwie szerokie, stalowe nogi oraz drewniany blat, wzmocniony dodatkowymi podporami. Szeroki profil nóg zapewnia wysoką stabilność, a odkręcane gumowe nóżki chronią podłogę i pozwalają na wypoziomowanie biurka w razie nierówności. Czarny blat wykończony jest powłoką o atrakcyjnym, karbonowym wzorze. Oprócz schludnego i przykuwającego uwagę wyglądu, powierzchnia biurka jest także odporniejsza na zadrapania, a ponadto zwiększa przyczepność podkładek pod myszki.



Przewidywana cena SPC Gear GD100: 599 PLN.





Dane techniczne SPC Gear GD100:

• Kod produktu: SPG092

• EAN: 5903018662329

• Szerokość blatu [mm]: 1140

• Głębokość blatu [mm]: 740

• Wysokość biurka [mm]: 733

• Grubość blatu [mm]: 18

• Materiał nóg: stal

• Materiał blatu: drewno

• Kolor: czarny

• Maksymalne obciążenie [kg]: 80

Zestaw zawiera:

• biurko SPC Gear GD100,

• instrukcję montażu i użytkowania,

• narzędzie niezbędne do montażu,

• komplet rzepów i zawieszek do aranżacji okablowania.



































Źródło: Info Prasowe / AMD