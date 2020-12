HAMA Merida - Plecak na laptop i tablet

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Delikatny sprzęt elektroniczny można nosić w różnego rodzaju akcesoriach, ale zdecydowanie najwygodniejszą propozycją jest plecak. Ma wiele przewag nad zwykłą torbą – jest bardziej uniwersalny i ergonomiczny, poprzez równomierne rozłożenie ciężaru długofalowo nie powoduje skrzywień kręgosłupa oraz sprawia, że zawsze mamy wolne ręce. Takimi właśnie atutami może pochwalić się plecak na latop i tablet Merida, który właśnie dołączył do oferty niemieckiej marki HAMA. Łączy w sobie praktyczność jak i typowo miejski, luźny styl, którym można łatwo wyrazić swoją osobowość. Ma pojemność 15 l i elastyczną konstrukcję typu roll-top, nawiązującą do plecaków kurierskich.







Rolowane zamknięcie ze sprzączką łatwo można dostosować do zawartości plecaka, zmniejszając albo zwiększając na bieżąco jego powierzchnię. W przypadku wypełnienia po brzegi za sprawą dodatkowego zapięcia na zamek błyskawiczny nic nie ma prawa wypaść. Dla zwiększenia komfortu noszenia plecy i regulowane szelki wyścielono miękkim materiałem. Tak samo jak warstwą siateczki, co zapewni odpowiednią wentylację, szczególnie wiosną i latem. Zapomnijmy o plamach potu na ubraniach.



W środku komora główna zawiera osobną miękką przegrodę na laptop o przekątnej ekranu do 15.6-cala (40 cm), dodatkowo zabezpieczoną paskiem na rzep. Takie rozwiązanie gwarantuje, że w trakcie transportu notebook nie wypadnie ani nie narazi się na porysowanie, przemieszczając się w środku. Kieszeń pomieści też tablet o przekątnej ekranu do 11 cali (28 cm). W plecaku nie brak też uchwytu i sporej kieszeni z przodu, np. na zeszyt z notatkami.



Wymiary plecaka HAMA Merida wynoszą 40 x 11 x 45 cm, a waży on 736 g. Oferowany jest w czterech stonowanych wersjach kolorystycznych: taupe, granatowej, szarej i czarnej.



Producent ustalił sugerowaną cenę detaliczną tej nowości na poziomie 169 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Hama