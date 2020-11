MSI GE66 Dragonshield inspirowany statkiem kosmicznym

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI podjęło się wyjątkowego projektu – stworzyć wysokiej klasy laptop dla graczy o unikatowym wyglądzie. Tak właśnie powstała limitowana wersja MSI GE66 Raider Dragonshield, który teraz jest dostępny także w Polsce. Za jego design odpowiada Colie Wertz – uznany w hollywoodzkiej branży filmowej artysta koncepcyjny, specjalizujący się w tworzeniu trójwymiarowych modeli pojazdów i rekwizytów. Pracował on m.in. przy filmach ze świata Gwiezdnych Wojen, licznych produkcjach z uniwersum Marvela – Iron Man, Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, Avengers: Czas Ultrona, a ostatnio także przy Diunie w reżyserii Denisa Villeneuve’a.







Aby zachęcić Colie Wertza do nieszablonowego myślenia MSI zasugerowało mu odważny pomysł – uczynienie z GE66 elementu statku kosmicznego, które są jedną z jego specjalności. To co odróżnia Colie’ego od innych artystów to wyjątkowa pasja tworzenia, wszechstronne doświadczenia i doskonałe umiejętności rysunkowe. Jest prawdziwym wynalazcą, gdyż podczas swojej pracy przy filmach Sci-Fi stworzył wiele modeli droidów i statków kosmicznych, które jeszcze przez setki lat będą poza technologicznym zasięgiem inżynierów. MSI i Colie doszli do wniosku, że projekt należy zacząć od stworzenia modelu smukłego i szybkiego myśliwca nazwanego Dragonshield.



Laptop, jak przystało na jednostkę klasy kosmicznej, został uzbrojony w bardzo wydajne podzespoły. Napędza go 10. generacji procesor Intel Core i9, którego wysokie taktowanie znacznie przyśpieszy pracę podczas wykonywania wielu zadań jednocześnie oraz umożliwi bezproblemowe ogrywanie nawet najbardziej wymagających gier oraz streamowanie wideo do sieci. Na pokładzie laptopa znajduje się także karta graficzna NVIDIA GeForce RTX serii 20, za sprawą której gracze nacieszą oczy Ray Tracingiem, czyli efektowną technologią śledzenia promieni oraz DLSS. Obraz wyświetlany jest na 15,6-calowym ekranie o wysokim odświeżaniu matrycy. MSI w swoim urządzeniu zastosowało także specjalnie zaprojektowany system Cooler Boost 5, którego celem jest jeszcze efektywniejsze odprowadzenie ciepła od najważniejszych podzespołów. Aby to osiągnąć zastosowano większe wentylatory i szersze ciepłowody. Gwarantuje to odpowiednią wydajność nawet w trakcie maksymalnego obciążenia.



Całości dopełnia system Mystic Light, który daje pełną swobodę personalizacji podświetlenia RGB. MSI GE66 Raider Dragonshield wyróżnia się nie tylko oryginalnym designem obudowy, ale także dodatkowym oświetleniem całej przedniej krawędzi laptopa. Nadaje to urządzeniu futurystycznego charakteru.



MSI GE66, aby zapewnić długi czas pracy na baterii jest wyposażony w największy dozwolony przepisami o przewozach lotniczych akumulator o pojemności aż 99,9 Whr. Należy także wspomnieć, że Dragonshield jest wyposażony w łączność Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.1, kamerkę internetową o rozdzielczości 1080p i nagłośnienie Duo Wave. Laptop, pomimo bardzo mocnych podzespołów, spokojnie można nazwać kompaktowym i mobilnym urządzeniem. Waży on tylko 2,38 kg.

Limitowana seria laptopa MSI GE66 Raider Dragonshield w różnych konfiguracjach sprzętowych jest już dostępna w Polsce w sklepach z elektroniką – x-kom, Morele.net, Euro RTV AGD. Cena - około 11600 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / MSI