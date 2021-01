HAMA Samara - plecak dla fotografików

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HAMA Samara to nowa propozycja na rynku. Ten plecak o pojemności 8 l pomieści wszystkie niezbędne akcesoria foto w 7 wyjmowanych przegrodach wewnętrznych. Z boku torby nie zabrakło tez uchwytu na statyw. Plecak jest utrzymany w czarnej kolorystyce, waży 390 g, a jego wymiary to 25 x 10 x 30 cm. Jego pojemność wynosi 8 l, zmieścimy więc w nim cały niezbędny sprzęt do profesjonalnej pracy lub fotograficznej pasji. Skutecznie ochroni akcesoria w trakcie transportu lub podróży. W plecaku HAMA Samara znalazła się miękko wyściełana komora na kamerę z podwójnym zamkiem błyskawicznym. W środku znajdziemy 7 wyjmowanych przegród wewnętrznych, a pod pokrywą umieszczono zamykaną na suwak kieszeń na pozostałe gadżety.







Dzięki regulowanym paskom na ramię łatwo dostosujemy ich położenie do swojego wzrostu i typu sylwetki. Nie mogło zabraknąć też górnego uchwytu do wygodnego przenoszenia plecaka, tak samo jak dwóch kieszeni po bokach, wykonanych z siatkowego materiału. Całość dopełnia boczny uchwyt na statyw.



Producent ustalił rekomendowaną cenę tej nowości na poziomie 129 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Hama