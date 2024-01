HAMMER IRON V - wzmocniony smartfon z mocną baterią i noktowizją

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do oferty wrocławskiej firmy mPTech trafił właśnie HAMMER IRON V. To wyjątkowo wytrzymały model z dużą baterią 6320 mAh, możliwością nagrywania filmów w trybie Night Vision, przystosowany do obsługi technologii eSIM i NFC, który sprawdzi się w każdych warunkach pracy. Nowy HAMMER został wyposażony w ponad 6.5-calowy ekran HD+. Telefon może się także pochwalić charakterystyczną dla marki wytrzymałością, którą potwierdzają certyfikaty IP69, najwyższy standard wojskowy MIL-STD-810H oraz droptest z wysokości 1.5 m. To, co go wyróżnia, to możliwość nagrywania filmów w trybie Night Vision. Wyposażony w kamerę noktowizyjną ze specjalnym czujnikiem podczerwieni, IRON V zapewni wyraźne zdjęcia i filmy w słabym świetle, podczas nocnych scen oraz obserwacji dzikiej przyrody.







Potężna bateria, do 12 GB RAM-u i wysoki standard łączności

Nigdy wcześniej żaden HAMMER nie miał tak pojemnej baterii. Akumulator 6320 mAh, w który został wyposażony ten model, zapewni do 294 h w trybie czuwania oraz nawet 28 h ciągłych rozmów. Dodatkowo telefon posiada funkcję powerbanka, więc zgromadzoną energią można się podzielić z innymi urządzeniami, które będą tego potrzebować. Gwarantem płynności IRONA V są 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G36, czysty Android 13 oraz 6 GB pamięci RAM. Tę ostatnią możemy dodatkowo powiększyć maksymalnie o kolejne 6 GB, wykorzystując pamięć ROM. Dodając kartę SD o pojemności 256 GB, możemy rozszerzyć także bazową pamięć wewnętrzną. Ta ma 64 GB. Dzięki potrójnej tacce SIM zrobimy to bez straty miejsca na dodatkową kartę SIM, co ułatwi z kolei korzystanie z technologii Dual SIM.



Praktyczne funkcje ułatwiające pracę

W sekcji foto znajduje się podwójny aparat główny (50 Mpx i 24 Mpx) oraz przedni aparat selfie 8 Mpx. Dzięki wodoodporności oraz dodatkowemu przyciskowi funkcyjnemu smartfon poradzi sobie także z robieniem zdjęć pod wodą. Wystarczy skonfigurować odpowiednie umiejscowiony z boku telefonu HAMMER Key, żeby cieszyć się niesamowitymi pamiątkami z podróży. Przycisk funkcyjny można połączyć także m.in. z latarką oraz zrzutem ekranu.



Telefon posiada także specjalną aplikację HAMMER Toolbox, która daje dostęp do przydatnych w pracy narzędzi. Wśród nich znajdują się między innymi miernik dźwięku, funkcja wieszania obrazów, kątomierz, a także kompas i latarka.

Ten pancerniak jest także przystosowany do obsługi eSIM i płatności zbliżeniowych. Żeby skorzystać z tej pierwszej technologii, trzeba się wcześniej zaopatrzyć w specjalną kartę z chipem eSIM.



HAMMER IRON V jest dostępny w cenie 999 PLN i można go nabyć w sklepie internetowym producenta w dwóch wersjach kolorystycznych - pomarańczowej i czarnej - oraz w wybranych elektromarketach. Telefon można dodatkowo wyposażyć w specjalny case ochronny, który zwiększy jego odporność oraz umożliwia wygodne przypięcie do paska lub plecaka.





























Źródło: Info Prasowe - mPTech