HATOR - nowa generacja foteli dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

HATOR oficjalnie startuje z nową generacją foteli gamingowych z serii ARC i Darkside. Producent łączy zaawansowaną ergonomię, w tym podłokietniki 4D, systemy NobleShift oraz certyfikowane komponenty (BIFMA, SGS Class 4), z rynkową innowacją w postaci zintegrowanego chipa NFC. Modele te mają wyznaczyć nowy standard trwałości i personalizacji, wprowadzając rozwiązania znane dotąd z segmentu premium. ARC 3 to model, który ma stawiać na maksymalną personalizację. HATOR wie, że nie każdy gracz ma ten sam wzrost, dlatego fotel będzie dostępny w różnych rozmiarach. Do wyboru są też różne opcje wykończenia: od wytrzymałej ekoskóry HybridFiber po oddychającą tkaninę CloudTouch i welur. Pod powierzchnią znajdziemy piankę o wysokiej gęstości, system odchyłu NobleShift, a kontrolę nad pozycją zapewnią podłokietniki Flip ’n’ Chill 4D, regulowane w każdej płaszczyźnie, co jest kluczowe dla ergonomii.







HATOR Darkside 3 PRO - komponenty z certyfikatami trwałości

Model Darkside 3 PRO został zaprojektowany z myślą o użytkownikach ceniących wytrzymałość. Producent postawił tu na komponenty z najwyższej półki: wzmocniona podstawa posiada certyfikat BIFMA, a siłownik gazowy to sprawdzona klasa SGS Class 4. Za komfort odpowiada ulepszona i utwardzona pianka InfuseFoam+, która ma zapobiegać utracie kształtu w miarę upływu czasu. Seria dostępna jest w ekoskórze HybridFiber lub tkaninie CloudTouch. Całość, w oparciu o wspomniane certyfikaty i materiały, ma gwarantować długoterminową stabilność oraz wytrzymałość konstrukcji.



HATOR Darkside 3 - podstawa oparta na stali

Nieco niższy, ale solidny wariant. Darkside 3 bazuje na wzmocnionym stalowym szkielecie i wypełnieniu InfuseFoam. W zestawie znajdziemy kluczowe dla komfortu elementy: magnetyczny zagłówek ChillFoam oraz poduszkę lędźwiową. Oba akcesoria mają zapewniać wsparcie, dostosowując się do naturalnej krzywizny kręgosłupa. Model dostępny w opcjach HybridFiber i CloudTouch. Jest to mocna propozycja dla graczy szukających równowagi między funkcjonalnością a ceną.



Chip NFC i zaawansowana ergonomia

Cała nowa linia HATOR wykorzystuje zaawansowane mechanizmy odchylania NobleShift i Customized Synchro Gen 2, które umożliwiają płynne przejście między pozycjami pracy a relaksu. Całość opiera się na bazie ze wzmocnionych stalowych ram, certyfikowanych BIFMA i siłownikach SGS Class 4. Nowością jest zintegrowany chip NFC. Przyłożenie smartfona pozwala nie tylko zweryfikować oryginalność produktu, ale też uzyskać dostęp do instrukcji, czy odblokować ekskluzywne nagrody.



Ceny i dostępność

Model Darkside 3 jest już dostępny w sprzedaży w wybranych sieciach handlowych w cenie 1299 PLN. Wersja Darkside 3 PRO ma trafić na rynek w ciągu tygodni. Fotele z serii ARC 3 są obecnie dostępne do zakupu bezpośrednio przez stronę producenta. Podstawowy model ARC 3 wyceniono na 469 €uro, natomiast wariant ARC 3 Velour (welur) kosztuje 499 €uro.

































źródło: Info Prasowe - HATOR