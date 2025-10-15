Turtle Beach - Nowa klawiatura Vulcan II TKL i mysz Burst II Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po zakończeniu okresu przedsprzedaży Turtle Beach ogłosiło dostępność nowego portfolio produktów dla graczy Xbox i PC. W ofercie znalazła się klawiatura Vulcan II TKL i mysz Burst II Pro. Mechaniczna klawiatura do gier Vulcan II TKL RGB, to urządzenie stworzone z myślą o entuzjastach gier komputerowych. Konstrukcja bez klawiatury numerycznej (TKL) zapewnia więcej miejsca na biurku, dzięki czemu Vulcan II TKL idealnie nadaje się do dynamicznych gier FPS i MOBA oraz rozgrywek kompetytywnych. Klawiaturę wyposażono w wymienne przełączniki TITAN HS firmy Turtle Beach z możliwością szybkiej wymiany, które są fabrycznie nasmarowane dla łatwiejszej konserwacji, piankę tłumiącą dźwięk oraz górną płytę ze szczotkowanego aluminium.







Gracze PC mogą spersonalizować swoje urządzenie dzięki kompatybilności z 3-pinowymi i 5-pinowymi przełącznikami wymiennymi na gorąco (hot-swap), a także dostosować każdy klawisz do swoich preferencji. Każdy z klawiszy dysponuje indywidualnym podświetleniem RGB, zsynchronizowanym za pomocą inteligentnego podświetlenia AIMO i aplikacji Turtle Beach Swarm II dla systemów Windows. Technologia ReacTap SOCD i zaawansowana funkcja anti-ghosting zapewniają prawidłowe rejestrowanie każdego naciśnięcia klawisza, a system EASY-SHIFT rozszerza funkcjonalność każdego przycisku. Odłączany kabel USB-C podłącza się po lewej stronie urządzenia, a klawiatura oferuje maksymalnie pięć wbudowanych profili.





Gracze mogą również przetestować mysz Burst II Pro firmy Turtle Beach, która zapewnia wydajność bezprzewodową na poziomie e-sportowym z częstotliwością odpytywania 8 kHz i ultra niskim opóźnieniem. Została zaprojektowana z myślą o średniej wielkości dłoniach. Urządzenie posiada ulepszony czujnik Owl-Eye o rozdzielczości 30000 DPI ze śledzeniem 750 IPS i przyspieszeniem 70 g, zoptymalizowany pod kątem 99.8% dokładności na wszystkich powierzchniach, w tym na szkle. Urządzenie wyposażono w przełączniki optyczne TITAN o trwałości 100 milionów kliknięć oraz ultralekką, symetryczną obudowę o wadze zaledwie 57 g. Czas pracy na baterii wynosi do 40 godzin przy częstotliwości odświeżania 8 kHz i 150 godzin przy 1 kHz. Urządzenie jest kompatybilne z technologią NVIDIA Reflex, co pomaga w szybszym namierzaniu celów i zwiększeniu precyzji celowania.



Ceny i dostępność peryferiów PC

Klawiatura Turtle Beach Vulcan II TKL jest dostępna w cenie od 99.99 euro.

Mysz Turtle Beach Burst II Pro jest dostępna w cenie od 129.99 euro.





























źródło: Info Prasowe - Turtle Beach