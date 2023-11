HONOR 100 - nowe smartfony zaprezentowane w Chinach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR zaprezentowała w Chinach nową serię smartfonów HONOR 100. Łączy ona w sobie innowacyjne funkcje, wyjątkowy design, flagowy procesor oraz topową wydajność, oferując użytkownikom wiele przełomowych rozwiązań. Wygląd aparatów w smartfonie był inspirowany kultowym budynkiem Casa Milà, zaprojektowanym przez znanego hiszpańskiego architekta Antonio Gaudiego. Obiektywy w modelu HONOR 100 Pro nawiązują do symetrycznych okien z dziedzińca i płynnych krzywizn obiektu. Z kolei obudowa nowej serii smartfonów wzorowana była na luksusowych torebkach oraz modzie haute couture. Połączenie szkła i wytłoczonej skóry tworzy estetyczną konstrukcję, która nie tylko dobrze leży w dłoni, ale również świetnie wygląda.







Stwórz imponujące portrety dzięki nowej technologii

Seria HONOR 100 posiada najnowocześniejszy przetwornik obrazu Sony IMX 906, który obsługuje binning pikseli 4 w 1 (łączenie sąsiednich pikseli w celu podnoszenia jakości obrazu) oraz optyczny i elektroniczny stabilizator obrazu. Ultraszerokokątny obiektyw makro 112° wspierany przez sztuczną inteligencję pozwala na robienie zdjęć z odległości 2,5 cm. Model Pro posiada także teleobiektyw z 50-krotnym zoomem z optyczną stabilizacją obrazu, dzięki czemu wszystkie fotografie są wyjątkowo szczegółowe. Przedni aparat został wyposażony w sensor Sony IMX816 gwarantujący wyraźne ujęcia już z odległości 15 cm oraz zapewniający szeroki kąt 90°, idealny do selfie.



Nowe smartfony marki HONOR posiadają również ulepszone algorytmy oraz silnik do zdjęć portretowych. Wykorzystują one profesjonalne oświetlenie oraz efekty cieni, będąc w stanie poprawić teksturę czy odcień skóry, dzięki czemu fotografie twarzy wyglądają bardziej naturalnie. System został również wyposażony w inteligentne funkcje upiększania.



System ochrony oczu

Marka HONOR wprowadza do nowych smartfonów szereg funkcji takich jak Natural Color Display, Dynamiczne Przyciemnianie 360° oraz System Ochrony Oczu Natural Light, wpływających na komfort użytkowania. Urządzenie obsługuje również technologię Circadian Night Display, która filtruje niebieskie światło i sprzyja naturalnemu wydzielaniu melatoniny, co wpływa na poprawę jakości snu. Dodatkową ochronę wzroku zapewnia ekran z częstotliwością modulacji PWM 3840 Hz, gwarantującą brak migotania obrazu nawet przy przyciemnionym ekranie, skutecznie eliminując zmęczenie oczu.



Smartfony z serii HONOR 100 posiadają również nową generację zakrzywionego w czterech płaszczyznach ekranu. Został on wyposażony w imponującą szczytową jasność 2600 nitów oraz współczynnik kontrastu wynoszący 5000000:1. W nowych urządzeniach ulepszono też technologię i algorytmy, które zapewniają żywe kolory i wysokiej jakości HDR podczas odtwarzania filmów.



Flagowa wydajność

W HONOR 100 Pro wykorzystano procesor Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform, który zapewnia wyjątkową wydajność. Dodatkowo smartfon posiada technologię akceleracji graficznej GPU Turbo X, dzięki czemu poradzi sobie z najbardziej wymagającymi grami. Seria nowych urządzeń została również wyposażona w autorski chipset HONOR C1 RF, oferujący niezawodne możliwości komunikacyjne i płynny dostęp do Internetu za sprawą funkcji LINK Turbo X. O wygodne i bezpieczne korzystanie ze smartfona zadba oparty o Androida system operacyjny MagicOS 7.2.



Urządzenie jest zasilane przez pojemną baterię 5000mAh, która zapewnia długi czas pracy. Seria HONOR 100 wspiera superszybkie ładowanie 100W oraz bezprzewodowe 66W dzięki HONOR SuperCharge. W smartfonach wykorzystano też technologię separacji ciepła, przez co nowe modele nie będą się nagrzewać podczas podłączania do zasilania.



Kolorystyka i dostępność

Seria HONOR 100 jest dostępna w 4 kolorach: Monet Purple, Butterfly Blue, Moon White i Midnight Black. Począwszy od 1 grudnia, smartfony będą dostępne w Chinach w cenie od 2499 juanów (RMB).











Źródło: Info Prasowe / HONOR