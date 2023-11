Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Stały kontakt z dzieckiem poprzez wygodne połączenia, wideorozmowy i czat rodzinny oraz większe poczucie bezpieczeństwa, dzięki lokalizacji GPS i powiadomieniom w nagłych sytuacjach. To tylko część możliwości nowego zegarka myPhone CareWatch Kid LTE, który 27 listopada trafił do sprzedaży. myPhone CareWatch Kid LTE ma wymiary 248 mm x 42 mm x 15 mm i waży 52 g. Urządzenie wyposażone jest w 1.44-calowy wyświetlacz oraz baterię 680 mAh, która powinna zapewnić nawet do 3 dni działania. Do tego wodoodporność i pyłoszczelność potwierdzona przez certyfikat IP68. To wszystko sprawia, że zegarek bez problemu wytrzyma rozmaite dziecięce zabawy.







Możliwość wykonywania połączeń, wyraźne wideorozmowy, które wspiera kamera 2 Mpix oraz czat rodzinny z opcją wysyłania wiadomości tekstowych i głosowych sprawiają, że CareWatch Kid LTE może pełnić funkcję telefonu. Spełnia bowiem podstawową potrzebę utrzymania bieżącego kontaktu między rodzicem a dzieckiem. Jej jakość podnosi także technologia VoLTE.



Aplikacja do zarządzania bezpieczeństwem

Zegarek pomoże także zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. Wszystkimi funkcjonalnościami z tym związanymi można zarządzać za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji 4family 2, którą rodzic instaluje na swoim telefonie. myPhone wyposażył swój nowy zegarek w moduły GPS, LBS, WiFi oraz LTE. Dzięki temu za pomocą aplikacji rodzice mogą w czasie rzeczywistym sprawdzać lokalizację swojej pociechy oraz ustawić strefy bezpieczeństwa, np. w szkole, w parku lub na placu zabaw. Urządzenie wyśle powiadomienie w momencie, gdy dziecko je opuści.



Zaufane kontakty

Istotnym elementem jest także lista zaufanych kontaktów. Za pośrednictwem aplikacji rodzic może wpisać numery do osób, które będą mogły kontaktować się z dzieckiem. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której kontakt z zegarkiem spróbują nawiązać nieznane lub podejrzane numery. Takie połączenia można zdalnie odrzucić. Smartwatch oferuje także funkcję SOS. Wystarczy, że dziecko przytrzyma dłużej przycisk z prawej strony, a rodzice lub inni wskazani członkowie rodziny otrzymają na swoje smartfony alert. Inne przydatne dla opiekunów funkcje, które oferuje zegarek to możliwość ustawienia alarmu, włączenie trybu szkolnego lub funkcji zdalnego nasłuchu otoczenia.



Kolorowy design i możliwość połączenia z kolegami

To, co może zainteresować dzieci w tym modelu to z pewnością atrakcyjny design, który pozwoli się wyróżnić oraz funkcja dodania przyjaciela. Jest to możliwe po sparowaniu zegarka z takim samym urządzeniem u kolegi lub koleżanki naszych najmłodszych. Dzięki temu dzieci pozostaną w kontakcie i będą mogły wysyłać sobie wiadomości. Zegarek ma także gniazdo na kartę nanoSIM i prosty interfejs, który nie powinien sprawić dziecku żadnych problemów.



Cena zegarka to 399 PLN. Urządzenie jest dostępne w sklepie producenta oraz wybranych elektromarketach.





























Źródło: Info Prasowe - myPhone