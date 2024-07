HONOR 200 i HONOR 200 Pro – dwa nowe modele już w sprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W zeszłym tygodniu marka HONOR wprowadziła do polskiej dystrybucji nową linię smartfonów – HONOR 200. Dzisiaj na sklepowe półki oraz do oferty operatorów trafiły dwa kolejne modele – HONOR 200 oraz HONOR 200 Pro, które dołączyły do najtańszego z całej oferty HONOR 200 Lite. Za podstawową wersję HONOR 200 zapłacimy 2599 zł, natomiast model HONOR 200 Pro kosztuje obecnie 3499 zł. Oba smartfony na start są dostępne w ofercie ze smartwatchem HONOR Watch 4 oraz słuchawkami HONOR Earbuds X6. Urządzenia posiadają tryb portretowy Harcourt – powstały przy współpracy z legendarnym, paryskim studiem fotograficznym.







Ponad 20 ekspertów ze Studia Harcourt i firmy HONOR przeanalizowało łącznie 1000 scenariuszy oświetleniowych, aby w nowej serii smartfonów udoskonalić tryb zdjęć portretowych. Oba smartfony wykorzystują autorski system MagicOS 8.0, który powstał na bazie Androida 14. HONOR 200 i HONOR 200 Pro posiadają też szereg funkcji opartych na sztucznej inteligencji, np. Magiczny Portal czy Magiczna Kapsuła. Dodatkowo na smartfonach można korzystać ze wszystkich usług Google oraz sklepu Google Play.



HONOR 200 Pro – mistrz portretowania

HONOR 200 Pro został wyposażony w potrójny aparat portretowy, w którego skład wchodzą aparat szerokokątny 50 MP, teleobiektyw 50 MP oraz aparat ultraszerokokątny 12 MP. Dodatkowo smartfon posiada tryb portretowy HONOR AI, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawiania jakości wykonywanych portretów. Wyświetlacz HONOR 200 Pro zyskał złote wyróżnienie DXOMARK za swoje funkcje ochrony oczu, takie jak Nature Tone 2.0 czy ultrawysoka częstotliwość ściemniania ekranu PWM 3840Hz. Smartfon napędza procesor Snapdragon 8s Gen 3, a za długi czas pracy odpowiada krzemowo-węglowa bateria 5200 mAh.



HONOR 200 – profesjonalny aparat z rozsądnej cenie

HONOR 200 to prostszy model z tej samej serii – jednak zapewnia jakość zdjęć na tym samym poziomie co wersja Pro, gdyż jest również wyposażony w aparat szerokokątny 50 MP, teleobiektyw 50 MP oraz aparat ultraszerokokątny 12 MP. Smartfon wyróżnia się wyjątkową smukłością – jego grubość wynosi zaledwie 7,7 mm – oraz swoim eleganckim designem, zainspirowanym naturą. HONOR 200 Pro również został wyposażony w baterię 5200 mAh, dzięki której rzadko będziecie korzystali z ładowarki. Za działanie odpowiada procesor Snapdragon 7 Gen 3.



Ceny, dostępność oraz oferta promocyjna

Wszystkie smartfony z serii HONOR 200 są już dostępne w największych polskich elektromarketach oraz u operatorów sieci komórkowych. HONOR 200 w kolorze zielonym lub czarnym dostępny jest w cenie 2599 PLN, a dodatkowo w ofercie promocyjnej dołączone są do niego smartwatch HONOR Watch 4 oraz słuchawki HONOR Earbuds X6. Wartość dodatków to niemal 800 PLN.



Model HONOR 200 Pro w kolorze czarnym lub białym wyceniony został na 3499 PLN – w pakiecie ze smartwatchem oraz słuchawkami, również o wartości około 800 PLN. Promocja potrwa do 28 lipca 2024 lub do wyczerpania zapasów.



















źródło: Info Prasowe - HONOR