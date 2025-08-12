HONOR Magic V5 - Najsmuklejszy składany smartfon bez kompromisów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Od momentu debiutu w 2019 roku składane smartfony przeszły kilka fal innowacji – od grubych, podatnych na zagniecenia konstrukcji po smukłe, praktyczne urządzenia, które dorównują funkcjonalnością tradycyjnym smartfonom. HONOR Magic V5 ustanawia nowy standard w branży jako najcieńszy składany smartfon na świecie, z obudową o grubości zaledwie 8,8 mm i wadze jedynie 217 g. Dla porównania, Magic V5 jest tak smukły i lekki jak wiele klasycznych smartfonów, co czyni go wyjątkowo łatwym do przenoszenia i wygodnym w użytkowaniu – bez rezygnacji z immersyjnego doświadczenia, jakie oferuje składany ekran. Po rozłożeniu telefon ma zaledwie 4,1 mm grubości, osiągając fizyczne granice wyznaczone przez port Type-C. To inżynieryjne osiągnięcie dostarcza urządzenie, które nie tylko jest eleganckie i wygodne w użytkowaniu, ale także przenosi znajome doświadczenie klasycznego smartfona do kategorii składanych urządzeń.







Smukłość bez kompromisów

Smukłość w składanych smartfonach to nie tylko estetyczny sukces – to prawdziwa rewolucja w zakresie użyteczności. Cieńsze urządzenie jest łatwiejsze do przenoszenia, wygodniejsze w dłoni i bardziej mobilne. Osiągnięcie takiej smukłości w składanym smartfonie stanowi wyjątkowe wyzwanie – znacznie większe niż redukcja wagi – ze względu na konieczność integracji dwóch ekranów, centralnego zawiasu, wzmocnionych ram, dużego systemu baterii, a nawet systemu chłodzenia, które razem zwiększają grubość urządzenia. Tradycyjnie te elementy znacząco wpływają na rozmiar i wagę smartfona. HONOR Magic V5 pokonuje te ograniczenia dzięki precyzyjnej inżynierii, zaawansowanym materiałom i procesom produkcyjnym opartym na sztucznej inteligencji. Efektem jest urządzenie, które naturalnie leży w dłoni, oferując jednocześnie zalety dużego, immersyjnego wewnętrznego ekranu oraz standardowego zewnętrznego wyświetlacza.



Przełomowa technologia baterii krzemowo-węglowej

Jednym z najbardziej imponujących osiągnięć HONOR Magic V5 jest zaawansowany system baterii krzemowo-węglowej. Tradycyjne baterie litowo-jonowe napotykają istotne ograniczenia w zakresie gęstości energii, zarządzania ciepłem oraz wpływu na środowisko. Magic V5 wyposażono w baterię o pojemności 5820 mAh i 15% zawartości krzemu, wykorzystującą opatentowaną warstwową architekturę, która oddziela krzem i grafit w formie unikalnych warstw. Taka konstrukcja zwiększa trwałość, podnosi zawartość krzemu oraz poprawia transport elektrolitu i stabilność interfejsu litowego. Baterie krzemowo-węglowe stanowią ogromny krok naprzód, oferując znacznie wyższą teoretyczną pojemność w porównaniu do tradycyjnych baterii litowo-jonowych opartych na graficie (do 3579 mAh/g w porównaniu do 370 mAh/g). Jednak czyste anody krzemowe rozszerzają się nawet o 300% podczas ładowania, co powoduje stres mechaniczny i skraca żywotność baterii. HONOR rozwiązuje ten problem, łącząc krzem z węglem – cząsteczki krzemu działają jak gąbczaste kulki, a węgiel tworzy stalową ramę, która amortyzuje rozszerzanie i utrzymuje stabilność strukturalną. Depozycja parowa CVD tworzy niemal idealne sferyczne cząsteczki krzemu, co poprawia jednorodność i stabilność interfejsu, a podwójna powłoka (DLC) dodatkowo zwiększa trwałość.



Efektem jest bateria, która oferuje:

• Ultrawysoką gęstość energii: pojemność 5820 mAh w ogniwie o grubości zaledwie 2.3 mm

• Wyjątkową żywotność baterii: do 49 godzin i 48 minut na jednym ładowaniu – o 9 godzin więcej niż konkurencyjne składane smartfony

• Szybsze ładowanie i lepsze zarządzanie ciepłem

• Dłuższy cykl życia i większą przyjazność dla środowiska

• 15% zawartości krzemu dla większej wydajności



Zarządzanie baterią wspierane przez sztuczną inteligencję

HONOR Magic V5 został wyposażony w układ HONOR E2 – 4-w-1 chipset do zarządzania energią – który współpracuje z algorytmami opartymi na sztucznej inteligencji, aby dostosowywać przepływ prądu w zależności od warunków środowiskowych i obciążenia w czasie rzeczywistym. Ten system optymalizuje wzorce ładowania, zmniejsza zużycie energii oraz znacząco poprawia bezpieczeństwo i niezawodność baterii, nawet w ekstremalnych temperaturach.



Zaawansowana moc obliczeniowa i usługi

HONOR Magic V5 napędzany jest procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite, który zapewnia najwyższej klasy wydajność AI oraz płynne działanie funkcji inteligentnych w urządzeniu, spełniając wymagania zarówno użytkowników biznesowych, jak i osób korzystających z urządzenia w celach rozrywkowych. Ten nowej generacji chipset został zaprojektowany, aby dostarczać niezrównaną wydajność w zakresie produktywności, gier oraz wielozadaniowości. Platforma wykorzystuje optymalizację opartą na sztucznej inteligencji, aby zapewnić płynne działanie – niezależnie od tego, czy użytkownicy przełączają się między aplikacjami, uruchamiają wiele okien, czy cieszą się mobilnymi grami o wysokiej wydajności. Dodatkowe ulepszenia oprogramowania optymalizują unikalne możliwości podwójnego ekranu i funkcje wielu okien, które oferuje składana konstrukcja, zapewniając użytkownikom płynne działanie. Dla większego spokoju użytkowników HONOR Magic V5 oferuje usługę gwarancyjną HONOR 7+7, która zapewnia rozszerzone wsparcie i ochronę, obejmującą 7 lat aktualizacji systemu operacyjnego i zabezpieczeń.



HONOR Magic V5 na nowo definiuje możliwości składanych smartfonów, łącząc wyjątkową smukłość, niezawodną wydajność i innowacyjną technologię baterii. To urządzenie, które wyznacza nowy kierunek w inżynierii mobilnej, spełniając oczekiwania zarówno entuzjastów technologii, jak i profesjonalistów.



Premiera HONOR Magic V5 w Polsce zaplanowana jest na 26 sierpnia.

























źródło: Info Prasowe - HONOR