HONOR Magic V5 - na razie na rynek chiński

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna firma technologiczna HONOR zaprezentowała dziś w Chinach swój najnowszy model – HONOR Magic V5. Jako najcieńszy i najlżejszy na świecie składany smartfon do tej pory, stanowi szczytowe osiągnięcie w dziedzinie wzornictwa przemysłowego i innowacji technologicznych. Urządzenie wyróżnia się pierwszą na świecie masowo produkowaną baterią krzemowo-węglową o pojemności 6100 mAh, zawierającą 25% krzemu. Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji, asystent YOYO oferuje nowe funkcje AI, które pozwalają użytkownikom w pełni wykorzystać możliwości dużych ekranów.







Najcieńszy i najlżejszy składany smartfon z niezrównaną trwałością

HONOR Magic V5 wyznacza nowy standard w branży składanych smartfonów, oferując ultracienką obudowę o grubości zaledwie 8.8 mm i wagę wynoszącą jedynie 217 g. Postępy te odzwierciedlają nieustanne dążenie firmy HONOR do doskonałości inżynieryjnej, możliwej dzięki wiodącemu w branży systemowi produkcyjnemu opartemu na sztucznej inteligencji. Dzięki temu innowacyjnemu procesowi urządzenie zapewnia niemal niewidoczne zagięcie ekranu, co znacząco podnosi komfort użytkowania.



HONOR Magic V5 charakteryzuje się certyfikatami IP58 i IP591, które potwierdzają odporność na kurz i wodę. Smartfon został wyposażony w wzmocniony panel wewnętrzny z włókna węglowego oraz zewnętrzną osłonę NanoCrystal odporną na zarysowania, co zapewnia wyjątkową wytrzymałość na codzienne uszkodzenia i uderzenia. Wewnątrz urządzenia zastosowano warstwę włókna węglowego o odporności na odkształcenia wynoszącej 380 GPa, która działa jak skuteczny amortyzator wstrząsów. Dodatkowo, zawias HONOR Super Steel o imponującej wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 2300 MPa wzmacnia konstrukcję urządzenia, umożliwiając jednocześnie płynne składanie. Zaprojektowany z myślą o zwiększeniu produktywności, duży wewnętrzny ekran o przekątnej 7.95 cala oferuje mnóstwo przestrzeni do pracy wielozadaniowej. Z kolei zewnętrzny ekran o przekątnej 6.43 cala umożliwia wygodny dostęp do najważniejszych funkcji w ruchu.



Przełomowa technologia baterii krzemowo-węglowej

HONOR Magic V5 ustanawia nowy standard innowacji dzięki wprowadzeniu pierwszej w branży baterii krzemowo-węglowej HONOR o pojemności 6100 mAh, dostępnej wyłącznie w modelu z pamięcią 1 TB. Ta rewolucyjna bateria wykorzystuje pierwszy na świecie masowo produkowany projekt oparty na wysokiej zawartości krzemu, osiągając imponujące 25% udziału oraz najwyższą gęstość energii wynoszącą 901 Wh/L. W połączeniu z układem Power Enhanced Chip HONOR E2 oraz dodatkowym chipem regulatora napięcia SoC, HONOR Magic V5 zapewnia wyjątkową wydajność, najwyższy poziom bezpieczeństwa i zoptymalizowaną kontrolę temperatury. Najnowszy model HONOR obsługuje szybkie ładowanie przewodowe o mocy 66 W oraz bezprzewodowe HONOR SuperCharge o mocy 50 W, oferując wszechstronne rozwiązania ładowania, które pozwalają użytkownikom pozostać w pełni naładowanymi przez cały dzień.



Wyjątkowe możliwości teleobiektywu dzięki aparatowi peryskopowemu 64 MP

HONOR Magic V5 został wyposażony w system kamer HONOR AI Falcon5, który zapewnia doświadczenie fotograficzne na poziomie profesjonalnym. Zestaw aparatów obejmuje ulepszony obiektyw peryskopowy o rozdzielczości 64 MP, aparat szerokokątny 50 MP oraz aparat ultraszerokokątny 50 MP. Dzięki połączeniu zaawansowanej optyki z nowoczesnym przetwarzaniem obrazu opartym na sztucznej inteligencji, użytkownicy mogą uchwycić żywe i szczegółowe zdjęcia oraz filmy w każdej sytuacji i przy dowolnym poziomie zoomu.



Nowy poziom inteligentnego użytkowania dzięki MagicOS 9.0.1

HONOR, napędzając rewolucję w świecie smartfonów, w pełni wykorzystuje potencjał ery sztucznej inteligencji. System MagicOS 9.0.1, będący sercem HONOR Magic V5, wspiera również asystenta AI marki HONOR – YOYO. Dzięki niemu użytkownicy mogą z łatwością realizować codzienne zadania za pomocą prostych poleceń, takich jak tworzenie prezentacji, programowanie, wyszukiwanie informacji, udostępnianie plików, zamawianie taksówek, dostęp do kamery na żywo, współdzielenie ekranu i wiele więcej.



Napędzany przez procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, HONOR Magic V5 wykorzystuje układ wykonany w technologii 3 nm, który zapewnia niezrównaną moc obliczeniową oraz zaawansowane funkcje AI, rewolucjonizując doświadczenia użytkowników. Dodatkowo HONOR Magic V5 obsługuje najszerszy zakres pasm 5G spośród wszystkich składanych smartfonów.



Kolor, cena i dostępność

HONOR Magic V5 będzie dostępny w szerokiej gamie kolorów, w tym w odcieniach: Ivory White (kość słoniowa), Black (czarny), Dawn Gold (złoty) oraz Reddish Brown (czerwonawy brąz). Najnowszy model od HONOR będzie dostępny w przedsprzedaży w Chinach od 2 lipca. Urządzenie zostanie również wprowadzone na rynki międzynarodowe jeszcze w tym roku.

























źródło: Info Prasowe - HONOR