HONOR Magic V5 podnosi poprzeczkę dla składanych smartfonów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna firma technologiczna HONOR 2 lipca zaprezentowała w Chinach swój najnowszy model – HONOR Magic V5. Urządzenie, które pojawi się także na innych rynkach, wyróżnia się topową specyfikacją sprzętową i utrzymuje tytuł najcieńszego składanego telefonu na świecie w 2025 roku. HONOR Magic V5 ustanawia nowy standard w kategorii składanych telefonów, będąc najcieńszym urządzeniem wyposażonym w wyjątkowo dużą baterię — akumulator o pojemności 5820 mAh, który zapewnia imponującą wytrzymałość bez kompromisów w kwestii elegancji. To aż o 1420 mAh więcej niż w przypadku Z Fold 7. Po wprowadzeniu na rynek pierwszych w branży baterii krzemowo-węglowych w poprzednich modelach, nowa bateria charakteryzuje się jeszcze wyższą zawartością krzemu (15%), co pozwala osiągnąć większą gęstość energii.







Szybsze ładowanie przewodowe i bezprzewodowe

HONOR Magic V5 obsługuje zarówno 66W przewodowe ładowanie HONOR SuperCharge, jak i 50W bezprzewodowe ładowanie HONOR SuperCharge, zapewniając szybkie i wygodne uzupełnianie energii.



Zaawansowane aparaty teleobiektywowe, ultraszerokokątne i selfie

HONOR Magic V5 oferuje wszechstronny zestaw trzech aparatów:

• 64 MP Ultra Sensing Periscope Telephoto Camera z najlepszym w swojej klasie 3-krotnym zoomem optycznym,

• 50 MP Ultra Light Sensitive Falcon Main Camera,

• 50 MP Ultra-Wide Camera do uchwycenia rozległych scen z oszałamiającymi szczegółami.



Większa trwałość

HONOR Magic V5 posiada certyfikaty IP58 i IP59, które zapewniają lepszą ochronę przed kurzem i wodą, podczas gdy Z Fold 7 oferuje jedynie IP48.



Inne cechy

HONOR Magic V5 osiąga szczytową jasność na poziomie do 5000 nitów zarówno na wewnętrznym, jak i zewnętrznym ekranie, podczas gdy Z Fold 7 oferuje jedynie 2600 nitów. Najnowszy model od HONOR to silny konkurent na rynku składanych smartfonów, który redefiniuje oczekiwania wobec tej kategorii urządzeń.

















źródło: Info Prasowe - HONOR