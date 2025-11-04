HONOR X5c Plus z wydajną baterią i dużą pamięcią

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HONOR X5c Plus na nowo definiuje elegancję dzięki symetrycznemu, minimalistycznemu wzornictwu, łączącemu odświeżoną klasykę z elegancko zaokrąglonymi rogami i wyraźnie zarysowanymi prostymi krawędziami. Przy grubości zaledwie 7.89 mm i wadze 186 g, jego wyjątkowo odporna na upadki konstrukcja gwarantuje trwałość bez kompromisów w kwestii stylu. Smartfon wyposażono w 6.74‑calowy wyświetlacz o maksymalnej jasności sięgającej 450 nitów. Zgodnie z filozofią tworzenia innowacji z myślą o użytkowniku, HONOR zastosował w modelu X5c Plus funkcje ochrony wzroku, takie jak dynamiczne przyciemnianie ekranu.







Niezwykle długi czas pracy baterii i duża pojemność pamięci

HONOR X5c Plus, napędzany procesorem MediaTek Helio G81, zapewnia solidną wydajność nawet najbardziej wymagającym użytkownikom. Wyposażony w baterię o pojemności 5260 mAh, został zaprojektowany tak, aby sprostać intensywnemu użytkowaniu przez cały dzień, gwarantując płynną pracę i rozrywkę w każdym miejscu. Konstrukcja baterii zapewnia wyjątkową trwałość - zachowuje ona ponad 80% swojej pojemności nawet po 1000 cyklach ładowania i rozładowania, oferując niezawodną wydajność przez długi czas. Równie imponująca jest pamięć urządzenia: maksymalnie 4 GB RAM oraz 128 GB przestrzeni na dane, pozwalają przechowywać tysiące zdjęć, utworów muzycznych lub setki filmów.



Fotografia wspierana przez AI dla zachwycających efektów

HONOR X5c Plus wyposażono w główny aparat o rozdzielczości 50 MP oraz przedni aparat 5 MP. Dzięki zaawansowanym algorytmom sztucznej inteligencji urządzenie doskonale radzi sobie z uchwyceniem każdej chwili w wyjątkowej jakości. Funkcja rozpoznawania obiektów AI inteligentnie izoluje główny obiekt kadru, eliminując rozpraszające tło, aby uzyskać ostre i wyraźne ujęcia. Z kolei funkcja poprawy ostrości zdjęć AI dba o maksymalną szczegółowość obrazu, nawet w przypadku dokumentów zawierających dużą ilość tekstu. Od barwnych pejzaży po detale - HONOR X5c Plus pozwala w prosty sposób uzyskać fotografie o jakości zbliżonej do profesjonalnej.



Płynne i intuicyjne działanie dzięki MagicOS 9.0

HONOR X5c Plus działa w oparciu o system MagicOS 9.0, oferując płynny, przyjazny dla użytkownika interfejs, który usprawnia każdą interakcję. W połączeniu z bezpiecznymi i wygodnymi metodami odblokowywania, takimi jak czytnik linii papilarnych umieszczony z boku urządzenia oraz funkcja rozpoznawania twarzy, smartfon zapewnia jednocześnie komfort i niezawodność. Innowacyjna funkcja Magiczna Kapsuła zwiększa możliwości personalizacji - po jednokrotnym dotknięciu banera powiadomień rozszerza się, dając natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji i opcji. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność przełączania się między wieloma aplikacjami, zwiększając produktywność i zapewniając maksymalnie efektywne, dopasowane do użytkownika doświadczenie.



Cena i dostępność

HONOR X5c Plus trafi do sprzedaży w Polsce 5 listopada w cenie od 499 PLN. Urządzenie będzie dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej oraz błękitnej.

























źródło: Info Prasowe - HONOR