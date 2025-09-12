HONOR prezentuje nowy tablet HONOR Pad 10

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR ogłosiła premierę HONOR Pad 10, nowego urządzenia z innowacyjnej linii tabletów, które od 15 września będzie dostępne w specjalnej ofercie na HONORSTORE.pl. Wyposażony w wyświetlacz HONOR Eye Comfort o rozdzielczości 2.5K, zaawansowany procesor Snapdragon 7 Gen 3 oraz baterię o pojemności 10100 mAh, HONOR Pad 10 został zaprojektowany, aby zapewnić wyjątkowe wrażenia użytkownika, łącząc wysoką wydajność z komfortem użytkowania. HONOR Pad 10 łączy w sobie elegancję i funkcjonalność dzięki ultrasmukłej i lekkiej konstrukcji o grubości zaledwie 6.29 mm i wadze 525 g. Tablet posiada zintegrowaną metalową obudowę unibody, która emanuje ciepłym metalicznym połyskiem, nadając urządzeniu wyrafinowany charakter.







Tylny panel wyróżnia się pierścieniem wokół aparatu, precyzyjnie wykonanym w metalowej obudowie, tworzącym symetryczny i nowoczesny design. Dodatkowo, HONOR Pad 10 został zaprojektowany z wykorzystaniem pierwszego w branży procesu gięcia pod kątem 270°, co łączy lekkość z trwałością. Dzięki tej innowacyjnej technologii udało się osiągnąć 29% redukcję całkowitej wagi oraz zmniejszenie grubości obudowy o zaledwie 0.6 mm, zapewniając jednocześnie wytrzymałość i wygodę w codziennym użytkowaniu.



Zachwycający pod każdym kątem

HONOR Pad 10 został wyposażony w 12.1-calowy wyświetlacz TFT LCD 2.5K HONOR Eye Comfort. Współczynnik ekranu do obudowy wynoszący 88% zapewnia szerokie pole widzenia, a częstotliwość odświeżania 120 Hz gwarantuje płynne przewijanie, dynamiczne animacje i responsywną rozgrywkę. Wyświetlacz obsługuje również wysoką rozdzielczość 2560 x 1600 pikseli. Dzięki temu możesz cieszyć się bardziej angażującymi wrażeniami wizualnymi, niezależnie od tego, czy przeglądasz media społecznościowe, czytasz długie dokumenty, czy grasz w gry o bogatej grafice. HONOR Pad 10 obsługuje gamę kolorów DCI-P3, która pokrywa 96% przestrzeni NTSC, 133% sRGB i wyświetla aż 1.07 miliarda kolorów, zapewniając wyrazistość i realistyczne barwy. W połączeniu z technologią AI Dynamic Display urządzenie zwiększa zakres dynamiki o 200%, oferując jasność od 0.1 do 500 nitów, dzięki czemu każdy kadr wygląda bardziej realistycznie.



Wydajność, na której możesz polegać

HONOR Pad 10 napędzany jest mobilną platformą Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, wykonaną w procesie technologicznym 4 nm przez TSMC. Dzięki temu tablet oferuje znaczące usprawnienia, w tym 50% wzrost wydajności GPU, 15% poprawę działania CPU oraz 20% większą efektywność energetyczną. Te ulepszenia zapewniają użytkownikom bardziej płynną i komfortową pracę zarówno przy codziennych zadaniach, jak i bardziej wymagających aktywnościach związanych z pracą lub rozrywką.



HONOR Pad 10 wyposażono również w wydajną baterię o pojemności 10100 mAh, wykonaną z materiałów o wysokiej efektywności energetycznej, która osiąga gęstość energii na poziomie 729 Wh/L przy grubości ogniwa wynoszącej zaledwie 2.48 mm. Dzięki tej kompaktowej, a jednocześnie potężnej baterii, HONOR Pad 10 pozwala użytkownikom skupić się na tym, co najważniejsze – produktywności i kreatywności – bez konieczności martwienia się o poziom naładowania. Tablet obsługuje szybkie ładowanie przewodowe o mocy 35 W, umożliwiając naładowanie urządzenia do poziomu użyteczności w zaledwie kilka minut, co pozwala na nieprzerwaną pracę i rozrywkę.



Wyjątkowa jakość dźwięku

Dzięki technologii HONOR Spatial Audio, HONOR Pad 10 dostarcza bogate i przestrzenne brzmienie, które podnosi jakość audio. Sześć głośników zapewnia szerszą i bardziej przestrzenną scenę dźwiękową, otaczając Cię dynamicznym dźwiękiem. Doznania te uzupełnia technologia HONOR Sound, zapewniająca pełne spektrum dźwięku z wyraźnymi wysokimi tonami, precyzyjnym środkiem i wzmocnionym basem. Niezależnie od tego, czy korzystasz z wbudowanych głośników, czy ulubionych słuchawek, technologia dźwięku przestrzennego HONOR Pad 10 tworzy prawdziwie immersyjne środowisko dźwiękowe, w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki certyfikatom Hi-Res Audio oraz Wireless Hi-Res Audio, HONOR Pad 10 gwarantuje wysokiej jakości odwzorowanie dźwięku, co czyni go idealnym do oglądania filmów, słuchania muzyki i nie tylko.



Dzięki dwukierunkowej technologii wzmacniania głosu opracowanej przez markę, HONOR Pad 10 oferuje redukcję szumów opartą na sztucznej inteligencji oraz wzmocnienie głosu, co sprawdza się podczas rozmów, spotkań i nauki online. Funkcja Voice Amplification skutecznie filtruje szumy i uwydatnia głosy, aby mowa była wyraźnie słyszalna. Jednocześnie AI Noise Reduction nie tylko redukuje hałas w tle podczas transmisji dźwięku, ale także rozpoznaje i wzmacnia głos mówcy. Te zaawansowane rozwiązania współpracują, aby skutecznie podkreślać i wzmacniać ludzkie głosy. Niezależnie od tego, czy uczestniczysz w zajęciach online, czy bierzesz udział w wirtualnych spotkaniach, HONOR Pad 10 zapewnia, że usłyszysz i będziesz słyszany.



Cena i dostępność

HONOR Pad 10 będzie dostępny na HONORSTORE.pl w kolorze szarym w cenie 1499 PLN.



W ramach oferty premierowej, trwającej od 15 do 29 września (lub do wyczerpania zapasów), klienci, którzy zakupią HONOR Pad 10, mogą nabyć go w zestawie z rysikiem HONOR Choice Tablet Pencil. Cena rysika przy zakupie oddzielnym wynosi 199 PLN. Dodatkowo, klienci, którzy zapiszą się do newslettera na HONORSTORE.pl, otrzymają kupon rabatowy obniżający wartość pierwszych zakupów w sklepie nawet o 200 PLN.

































źródło: Info Prasowe - HONOR