Trust Ferro Hyperscroll Multi-Device

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Trust prezentuje bezprzewodową mysz Ferro Hyperscroll Multi-Device – stworzoną, aby podnieść produktywność i zapewnić najwyższą precyzję podczas realizacji wielu zadań. To połączenie funkcjonalności, wydajności i zrównoważonego designu, które wyznacza nowy standard pracy z wykorzystaniem kilku urządzeń jednocześnie. Mysz Ferro została zaprojektowana z myślą o pełnej kontroli podczas pracy. Wyposażono ją w metalowe kółko hyperscroll z funkcją pochylenia, które umożliwia szybkie i precyzyjne przewijanie zarówno w pionie, jak i w poziomie. Za płynność i dokładność ruchu odpowiada czujnik optyczny, a regulowany zakres DPI od 1000 do 3200 pozwala idealnie dopasować prędkość kursora do indywidualnych preferencji.







Mysz z funkcją hyperscroll doskonale sprawdza się w pracy wielozadaniowej na różnych urządzeniach. Ferro umożliwia jednoczesne połączenie z maksymalnie trzema sprzętami – poprzez odbiornik USB-A 2.4 GHz oraz dwa kanały Bluetooth. Dzięki dedykowanemu przyciskowi przełączanie między nimi jest szybkie i bezproblemowe, co gwarantuje płynność pracy bez zakłóceń. Urządzenie działa w pełni bezprzewodowo i oferuje imponujący czas pracy na baterii sięgający nawet 19 miesięcy, co nie tylko ogranicza konieczność częstej wymiany baterii, ale również pozwala zachować porządek na biurku.



Bezprzewodowa mysz Ferro została stworzona z myślą o codziennym komforcie. Wyposażono ją w ciche przyciski, które sprzyjają pracy w skupieniu, oraz dwa boczne przyciski ułatwiające szybką nawigację do przodu i do tyłu. Jej zrównoważona konstrukcja, wykonana w 85% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, pozwala użytkownikom dokonać bardziej świadomego wyboru, bez kompromisów w zakresie jakości.



Bezprzewodowa mysz Ferro Hyperscroll Multi-Device trafi do sprzedaży w cenie w cenie sugerowanej 29.99 €uro.





















źródło: Info Prasowe - TRUST