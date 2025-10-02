HONOR wprowadza na rynek nowy model HONOR X7d

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna firma technologiczna HONOR ogłosiła dziś premierę nowego modelu HONOR X7d - najnowszego przedstawiciela cenionej serii X. Wyznaczając nowy standard w kategorii wydajnych smartfonów w przystępnej cenie, oferujących zwiększoną trwałość i nowe doświadczenie AI, HONOR X7d zapewnia 5‑gwiazdkową ochronę przed upadkiem, wodoszczelność w standardzie IP54, pojemną baterię Dual‑cell 6500 mAh, główny aparat 108 MP Ultra‑Clear oraz przycisk Instant AI. Model HONOR X7d jest wyrazem zaangażowania marki w dostarczanie praktycznych, bogatych w funkcje smartfonów, które odpowiadają na potrzeby osób poszukujących korzystnych cenowo urządzeń, a jednocześnie oczekujących interakcji ze sztuczną inteligencją.







Wyjątkowa trwałość dzięki kompleksowej ochronie

Pozycjonowany jako wyjątkowo wytrzymały smartfon z segmentu podstawowego, najnowszy HONOR X7d oferuje kompleksową ochronę potwierdzoną certyfikatem SGS Premium Performance Certification w zakresie odporności na upadki i zgniatanie. Urządzenie zapewnia odporność na upadki z wysokości do 1.8 metra. Wzmocnione narożniki, inspirowane strukturą pancerza nosorożca, w połączeniu z konstrukcją amortyzującą, architekturą ochrony przed upuszczeniem oraz systemem rozpraszania siły uderzenia, skutecznie zabezpieczają telefon przed codziennymi uszkodzeniami.



Dzięki wodoszczelności w standardzie IP54 solidna konstrukcja HONOR X7d jest dodatkowo wzmocniona, co sprawia, że urządzenie nie boi się mycia, opłukiwania czy zachlapań. Smartfon został przetestowany pod kątem działania po zanurzeniu w wodzie na głębokość 0.5 metra przez maksymalnie 1 minutę, co czyni go niezawodnym towarzyszem w różnych warunkach i sytuacjach. Co więcej, dzięki funkcji Wet-hand Touch Enhancement użytkownicy mogą cieszyć się płynną obsługą nawet przy mokrych lub tłustych palcach.



Wyjątkowa bateria z ulepszonym bezpieczeństwem i wytrzymałością

Wyposażony w pojemną baterię 6500 mAh, HONOR X7d oferuje najdłuższy czas pracy w swojej klasie cenowej - zapewniając energię na cały dzień oraz zachowując wysoką wydajność nawet przez 5 lat użytkowania. Konstrukcja z podwójną komorą baterii gwarantuje dłuższą żywotność, szybsze ładowanie, a także większą wytrzymałość i bezpieczeństwo. Dzięki wielopunktowemu monitorowaniu temperatury bateria działa w zakresie od -20°C do 55°C, co pozwala korzystać z urządzenia w najbardziej wymagających warunkach. Dodatkowo, przewodowe ładowanie HONOR SuperCharge 35W błyskawicznie przywraca energię, umożliwiając dłuższe korzystanie z telefonu bez przerw.



Praktyczny przycisk AI dla zupełnie nowego doświadczenia sztucznej inteligencji

HONOR X7d jako pierwszy smartfon w swojej klasie wyposażony w przycisk AI, wprowadza zupełnie nowy sposób interakcji z urządzeniem dzięki temu dyskretnemu, a zarazem funkcjonalnemu rozwiązaniu. Przycisk AI oferuje dwa tryby działania, odpowiadające różnym funkcjom. Jedno kliknięcie pozwala uruchomić wybraną przez użytkownika aplikację lub wykonać czyszczenie w tle i przyspieszenie działania telefonu. Długie przytrzymanie aktywuje natomiast funkcje takie jak Tłumaczenie AI czy Tworzenie treści AI, zapewniając spersonalizowane i płynne doświadczenie użytkownika. Dodatkowo, dzięki najnowszemu systemowi MagicOS 9.0 opartemu na Androidzie 15, HONOR X7d oferuje szereg inteligentnych funkcji, w tym Magiczna Kapsuła, Magiczny Portal, Zakreśl, aby wyszukać oraz Asystent Google Gemini. Urządzenie obsługuje także zaawansowane narzędzia edycji oparte na AI, takie jak Rozszerzenie obrazu AI, Zwiększanie rozdzielczości AI, Wycinek AI i wiele innych, czyniąc z niego idealnego partnera zarówno do pracy, jak i codziennego życia.



Fotografia mobilna wspierana przez sztuczną inteligencję

Wyposażony w aparat główny 108 MP Ultra‑Clear, HONOR X7d umożliwia wykonywanie zdjęć o wyjątkowej szczegółowości i podwyższonej jasności, zapewniając użytkownikom doskonałe wrażenia fotograficzne nawet w nocy. Dzięki 3‑krotnemu bezstratnemu zoomowi oraz trzem trybom portretowym - 1x Environmental Portrait, 2x Atmospheric Portrait i 3x Close‑up Portrait - można tworzyć zachwycające portrety z różnymi ogniskowymi. Ponadto HONOR X7d integruje funkcje fotograficzne oparte na AI, takie jak Gumka AI czy Usuń odbicie AI, które poprawiają jakość obrazu i rozszerzają możliwości edycji zdjęć bezpośrednio na smartfonie.



Pojemna pamięć na wszystkie cenne wspomnienia

HONOR X7d oferuje aż 128 GB wbudowanej pamięci, dzięki czemu bez trudu pomieści tysiące zdjęć i innych plików, zachowując miejsce na najcenniejsze wspomnienia. Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 685, wspierany przez 6 GB pamięci RAM, co przekłada się na wysoką wydajność i energooszczędną pracę w codziennym użytkowaniu.



Kolory, cena i dostępność

HONOR X7d jest dostępny od dziś w cenie 699 PLN w trzech wersjach kolorystycznych: srebrny (Meteor Silver), czarny (Velvet Black) oraz złoty (Desert Gold). Wariant złoty (Desert Gold) oferowany jest wyłącznie w sklepie internetowym HONORSTORE.PL



































