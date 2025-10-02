Lokalizator Xtorm TravelTag2 Dual Mode

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Xtorm wprowadza na polski rynek nowy tag lokalizacyjny Xtorm TravelTag2. Nowość jest dostępna w atrakcyjnej cenie, współpracuje zarówno ze smartfonami z systemem Apple’a, jak i Google’a, a na dodatek dzięki standardowemu kształtowi pastylki jest kompatybilna z akcesoriami (np. obudowami, uchwytami) do lokalizatorów Apple. Lista potencjalnych zastosowań tagów lokalizacyjnych jest właściwie nieograniczona – użytkownik może łatwo sprawdzić na smartfonie pozycję takiego urządzenia (z dokładnością do kilkudziesięciu centymetrów), dzięki czemu szybko może ustalić, gdzie znajduje się cokolwiek do czego przyczepiony/schowany jest tag.







Może to być zarówno zgubiony w domu portfel czy klucze, jak i plecak (również dziecka idącego do szkoły), rower, pies czy kot (po przymocowaniu taga do obroży), samochód, cenny sprzęt, itp. – tę listę ograniczają wyłącznie potrzeby i wyobraźnia użytkownika.



Błyskawiczne lokalizowanie

Zlokalizowanie taga jest niezwykle proste – wystarczy uruchomić w smartfonie aplikację lokalizacyjną (iOS Find My lub Google Find My Device, w zależności od tego, czy korzystamy z iPhone’a czy z urządzenia z Androidem) i sprawdzić jego pozycję na ekranie. Można to nawet zrobić z poziomu asystenta głosowego, po prostu pytając o lokalizację urządzenia. Co istotne, tag można sparować ze swoim smartfonem w mniej niż minutę. Komunikacja pomiędzy tagiem a innymi urządzeniami odbywa się przez Bluetooth i jest szyfrowana (żadne dane lokalizacyjne nie są przechowywane w urządzeniu, co chroni prywatność użytkownika).



Kompaktowy i wodoodporny - w zestawie z brelokiem

Xtorm TravelTag2 oferowany jest w zestawie z pasującymi do niego brelokiem, dzięki czemu użytkownik może wygodnie przypiąć go np. do plecaka czy kluczy – jeśli jednak zechce skorzystać z innych akcesoriów do montowania/ukrywania taga, to nie ma z tym problemu, ponieważ urządzenie kompatybilne jest z akcesoriami dla lokalizatorów Apple.



Tag firmy Xtorm jest też pyło- i wododoporny (IP64 – po umieszczeniu w etui), a zasila go jedna bateria CR2032 (która w typowych warunkach wystarcza na 8-12 miesięcy pracy; urządzenie wyśle powiadomienie o jej wyczerpywaniu się). Co istotne, baterię użytkownik może bez problemu samodzielnie wymienić.



Wymiary taga to 3.1 x 3.1 x 0.8 cm (bez etui – w etui to 3.4 x 5.9, 0.9 cm). Cenę urządzenia ustalono na 89 PLN w przypadku zakupu jednego taga i 179 PLN przy zakupie zestawu 3 sztuk (tagi dostępne w białej i czarnej wersji kolorystycznej). Dodajmy, że większość materiałów wykorzystanych do produkcji taga oraz opakowania pochodzi z recyklingu.

























źródło: Info Prasowe - XTORM