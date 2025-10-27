HONOR wprowadza nowy model HONOR 400 Smart

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HONOR przedstawia najnowszy model HONOR 400 Smart, który wyznacza nowy standard w kategorii wydajnych budżetowych smartfonów. Urządzenie oferuje ulepszoną trwałość oraz zupełnie nowe doświadczenia oparte na sztucznej inteligencji. HONOR 400 Smart wyróżnia się 5-gwiazdkową ochroną przed upadkami (Premium Drop Protection), wodoodpornością na poziomie IP54, solidną baterią o pojemności 6500 mAh z podwójną komorą oraz innowacyjnym Natychmiastowym przyciskiem AI. Model ten odzwierciedla zaangażowanie marki HONOR w dostarczanie praktycznych, bogatych w funkcje smartfonów, które spełniają potrzeby oszczędnych użytkowników, pragnących jednocześnie korzystać z zaawansowanych funkcji opartych na sztucznej inteligencji.







Wyjątkowa trwałość dzięki kompleksowej ochronie

HONOR 400 Smart, zaprojektowany jako wytrzymały smartfon z segmentu budżetowego, oferuje kompleksową ochronę przed upadkami, potwierdzoną prestiżowym certyfikatem SGS Premium Performance w zakresie odporności na upadki i zgniatanie. Urządzenie imponuje odpornością na upadki z wysokości do 2 metrów. Wzmocnione narożniki, inspirowane strukturą pancerza nosorożca, w połączeniu z architekturą amortyzacji i ochrony przed upadkami oraz zdecentralizowanym rozkładem siły, skutecznie chronią telefon przed codziennymi uszkodzeniami. Dzięki wodoodporności na poziomie IP54, solidna konstrukcja HONOR 400 Smart została dodatkowo wzmocniona, co sprawia, że urządzenie jest odporne na mycie, płukanie i rozpryski wody. Dodatkowo, dzięki funkcji Wet-hand Touch Enhancement, użytkownicy mogą cieszyć się płynną obsługą nawet mokrymi lub tłustymi palcami.



Wyjątkowa bateria z ulepszonym bezpieczeństwem i wytrzymałością

HONOR 400 Smart został wyposażony w dużą baterię o pojemności 6500 mAh, która zapewnia najdłuższy czas pracy w swojej kategorii cenowej – wystarcza na cały dzień użytkowania i oferuje trwałość przez 5 lat. Konstrukcja baterii z podwójną komorą zapewnia dłuższą żywotność, szybsze ładowanie oraz mocniejszą i bezpieczniejszą strukturę. Dzięki wielopunktowemu monitorowaniu temperatury bateria działa niezawodnie w zakresie temperatur od -20°C do 55°C, co pozwala jej funkcjonować idealnie nawet w najtrudniejszych warunkach – od śnieżyc po pustynie. Dodatkowo, szybkie ładowanie przewodowe HONOR SuperCharge o mocy 35 W błyskawicznie przywraca energię baterii, umożliwiając dłuższe użytkowanie.



Praktyczny przycisk AI dla zupełnie nowych doświadczeń opartych na sztucznej inteligencji

HONOR 400 Smart to pierwszy smartfon w swojej klasie wyposażony w Natychmiastowy przycisk AI, który wprowadza zupełnie nowy sposób interakcji z AI dzięki subtelnemu i przemyślanemu designowi. Przyciski AI oferują dwa tryby działania, które odpowiadają różnym funkcjom. Jedno kliknięcie pozwala użytkownikom otworzyć wybraną przez siebie aplikację lub przeprowadzić czyszczenie w tle i przyspieszenie działania urządzenia. Z kolei długie przytrzymanie aktywuje funkcje takie jak tłumaczenie AI czy tworzenie treści AI, zapewniając spersonalizowane i płynne doświadczenia. Dodatkowo, dzięki najnowszemu systemowi MagicOS 9.0 opartemu na Androidzie 15, HONOR 400 Smart oferuje szereg inteligentnych funkcji, takich jak Magiczna Kapsuła, Magiczny Portal, Zakreśl, aby wyszukać oraz Asystent Google Gemini. Urządzenie obsługuje również funkcje edycji AI, w tym Rozszerzenie obrazu AI, Zwiększanie rozdzielczości AI czy Wycinek AI i wiele innych, co czyni je idealnym partnerem zarówno do pracy, jak i codziennego życia.



Ulepszona specyfikacja dla wyjątkowej wydajności

HONOR 400 Smart, napędzany procesorem Snapdragon 6s Gen 3, oferuje użytkownikom nowy poziom płynności systemu oraz wyższą wydajność graficzną. W porównaniu do poprzedniej generacji wydajność GPU wzrosła o 84%. Efektywność energetyczna urządzenia została dodatkowo zwiększona dzięki innowacyjnej technologii HONOR RAM Turbo, która zapewnia doświadczenie równoważne 8 GB RAM (4 GB fizycznej + 4 GB wirtualnej). Dzięki temu smartfon działa płynnie nawet po długotrwałym użytkowaniu, umożliwiając wielozadaniowość i bezproblemowe przełączanie się między aplikacjami. Ponadto HONOR 400 Smart oferuje wewnętrzną pamięć o pojemności do 128 GB, co pozwala na przechowywanie tysięcy zdjęć, zapewniając wystarczającą przestrzeń na lata cennych wspomnień.



Kolory, cena i dostępność

HONOR 400 Smart dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych11: złotej (Desert Gold) oraz czarnej (Velvet Black). Cena detaliczna urządzenia wynosi 849 PLN. W ramach specjalnej oferty w Orange, smartfon można kupić już za 360 PLN (z każdym abonamentem) lub 499 PLN (bez abonamentu).





















źródło: Info Prasowe - HONOR