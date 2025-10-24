Rusza nowy etap realme Photo Academy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme z dumą ogłasza start rekrutacji do programu realme Photo Academy. To wyjątkowa inicjatywa, będąca kolejnym krokiem w rozwoju tego projektu, mającego na celu skupianie miłośników fotografii i przybliżanie użytkownikom innowacyjnych technologii mobilnych. Zapraszamy utalentowanych twórców do dołączenia do elitarnej grupy, która jako pierwsza w Polsce będzie miała realny wpływ na przyszłość mobilnej fotografii realme. Inicjatywa skierowana jest do pasjonatów, którzy chcą połączyć swoje zamiłowanie do fotografii z najnowszą technologią.







Wybrani uczestnicy programu realme Photo Academy zyskają szereg unikalnych możliwości:

- Otrzymają na okres 6 miesięcy najnowszy flagowy smartfon – realme GT 8 Pro. To szansa na dogłębne przetestowanie jego innowacyjnych funkcji fotograficznych i regularne tworzenie materiałów na swoich kanałach społecznościowych.

- Wezmą udział w ekskluzywnym wydarzeniu fotograficznym w Warszawie, które odbędzie się 7 listopada 2025 r, a także w zaplanowanych warsztatach fotograficznych.

- Zyskają szansę na zaprezentowanie swoich najlepszych zdjęć podczas polskiej premiery realme GT 8 Pro, planowanej na grudzień 2025 r.

- Jako zakwalifikowani, uzyskają dostęp do prywatnej grupy na Facebooku, co pozwoli im dzielić się swoimi doświadczeniami i mieć realny wpływ na rozwój fotograficznych funkcji smartfonów realme.

- Otrzymają również propozycję przetestowania przyszłych produktów realme, które ukażą się w 2026 roku.



Rekrutacja do programu trwa od 24 października do 3 listopada 2025 roku, do godziny 22:00. Aby wziąć udział w fotograficznej inicjatywie realme, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i załączyć portfolio fotograficzne. Regulamin nowego etapu realme Photo Academy jest już dostępy TUTAJ.











źródło: Info Prasowe - realmy