Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HP prezentuje HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC, wyróżniony nagrodą CES 2026 Innovation Award Honoree, pierwszy na świecie komputer z pełną obsługą sztucznej inteligencji wbudowany w klawiaturęi. Produkt napędza przyszłość pracy dzięki konstrukcji, która umożliwia przenoszenie, łączenie i dostosowywanie do każdego miejsca pracy. Aby uzupełnić tę ewolucję biurka, firma HP wprowadziła również HP Series 7 Pro 4K Monitor, zapewniający wysoką jakość obrazu i wydajność satysfakcjonującą nawet najbardziej wymagających profesjonalistów.







HP EliteBoard –odejście od ograniczeń tradycyjnego biurka

HP 2025 Work Relationship Index ujawnia rosnącą rozbieżność między oczekiwaniami a narzędziami, którymi dysponują ludzie do ich realizacji. Tylko 44% pracowników uważa, że technologia, z której korzystają, jest dostosowana do ich stylu pracy. W miarę jak praca staje się coraz bardziej płynna i wielofunkcyjna, profesjonaliści potrzebują elastycznych konfiguracji i sprzętu, który dostosowuje się do ich potrzeb. Ta zmiana przekształca samo biurko w coś modułowego, mobilnego i spersonalizowanego, tworząc zapotrzebowanie na urządzenia, które mogą płynnie przemieszczać się między miejscami pracy bez utraty wydajności.



Komputer HP EliteBoard G1a Next-Gen AI PC na nowo definiuje doświadczenie związane z korzystaniem z komputera stacjonarnego. Wbudowany bezpośrednio w elegancką, ultra kompaktową klawiaturę, ten komputer Copilot+ PC, posiadający certyfikat EPEAT 2.0 Gold Registered Product zapewnia bezkompromisową moc obliczeniową i wydajność AI — zaprojektowany tak, aby z łatwością przemieszczać się, łączyć i dostosowywać do każdego środowiska pracy.



HP EliteBoard G1a Next-Gen AI PC pozwala na:

• Lżejszą pracę, większą szybkość działania i lepszą koncentrację dzięki ultra cienkiej obudowie o grubości 12 mm, która pozwala zyskać uporządkowane miejsce pracy. Podwójne mikrofony i głośniki są umieszczone w eleganckiej klawiaturze, która waży mniej niż połowę tradycyjnego notebooka (750 g) i można ją łatwo podłączyć do ekranu o dowolnym rozmiarze.

• Zwiększenie produktywności wspieranej przez sztuczną inteligencję dzięki wysokiej jakości smart klawiaturze, oferującej ponad 50 TOPS NPU, która zapewnia responsywność, brak opóźnień i gotowość do pracy w dowolnym miejscu, dzięki procesorowi AMD Ryzen AI z serii 300.

• Stworzenie odpowiedniego miejsca pracy w dowolnym miejscu dzięki HP Smart Sensev, funkcji AMD Auto State Management (ASM) i opcjonalnej wbudowanej bateriivi , które dynamicznie dostosowują wydajność, chłodzenie i zapewniają płynniejsze działanie. unikalna konstrukcja EliteBoard pozwala na swobodę i elastyczność na poziomie komputera stacjonarnego oraz umożliwia profesjonalistom prawdziwą personalizację konfiguracji.

• Ochronę poufnych danych i procesów AI dzięki HP Wolf Security for Business, tworząc zabezpieczenie przed atakami na firmware oraz zagrożeniami związanymi z technologią kwantową. Bezpieczeństwo wspierane jest przez pełną ochronę punktów końcowych i linkę zabezpieczającą z zamkiem.



Ceny i dostępność

• HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC ma być dostępny na stronieHP.com wiosną. Ceny zostaną podane bliżej daty premiery.





















źródło: Info Prasowe - HP