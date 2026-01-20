Monitory gamingowe MSI QD-OLED z bonusem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI ogłasza limitowaną promocję skierowaną do graczy. Przy zakupie wybranych monitorów z serii MPG i MAG wyposażonych w matryce QD-OLED, uczestnicy mogą otrzymać kod o wartości do 100 USD, którym doładują swój portfel Steam. Monitory MSI z matrycami QD-OLED to propozycja dla wymagających graczy, którzy akceptują tylko najwyższą jakość. Technologia QD-OLED łączy w sobie wszystko, czego potrzeba do dominacji w rozgrywce, jak: - Głęboka, prawdziwa czerń - nieosiągalna dla tradycyjnych paneli, zapewniająca doskonały kontrast także w mrocznych sceneriach gier.







- Ultrapłynny obraz - błyskawiczne czasy reakcji i wysokie odświeżanie pozwalają śledzić każdy ruch przeciwnika z chirurgiczną precyzją;

- Żywe, nasycone kolory - szeroka paleta barw oddaje gry dokładnie tak, jak chcieli tego ich twórcy.



W dynamicznych starciach, gdzie o zwycięstwie decydują ułamki sekund, technologia QD-OLED daje realną przewagę, pozwalając szybciej dostrzec zagrożenie i natychmiast zareagować.



Jak odebrać nagrodę? Oto trzy proste kroki

- Krok 1. Sprawdź, czy się kwalifikujesz: Użytkownicy MSI lub nowi klienci, którzy posiadają lub kupią kwalifikujący się produkt MSI w okresie promocji, mogą z niej skorzystać.

- Krok 2. Kup kwalifikujący się produkt: Dokup monitor gamingowy z kwalifikującej się serii MSI QD-OLED w okresie trwania promocji.

- Krok 3. Odbierz nagrodę: Prześlij szczegóły produktu przez MSI Member Center, aby odebrać darmowy kod Steam o wartości do 100 USD.



Szczegółowe informacje o promocji, lista objętych nią modeli oraz instrukcja krok po kroku dostępne są na stronie: https://pl.msi.com/Promotion.











źródło: Info Prasowe - MSI