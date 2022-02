HP Fortis - laptopy do zdalnej edukacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowa seria HP Fortis, stworzona z myślą o aktywnych i mobilnych uczniach, jest odporna na upadki, zalania i trzyma klawisze tam, gdzie ich miejsce: na klawiaturze. Chropowate powierzchnie ułatwiają uczniom w każdym wieku chwytanie i obsługę tych lekkich urządzeń. Wzmocnione porty zasilania i USB-C ograniczają uszkodzenia spowodowane przypadkowym pociągnięciem za kabel, podczas gdy mechanicznie wzmocnione narożniki oraz gumowe wykończenia absorbują wstrząsy. Wzmocnione zawiasy z kolei, zmniejszają obciążenia spowodowane wielokrotnym otwieraniem i zamykaniem. Klawiatury z mocowaniem na całej długości zapobiegają wyjmowaniu klawiszy przez znudzonych podczas lekcji uczniów. Klawiatura jest również odporna na zalanie do 350 ml.







Obudowa, klawiatura i wyświetlacz urządzeń mogą być czyszczone przy użyciu powszechnie dostępnych w gospodarstwie domowym chusteczek dezynfekujących i czyszczących. Dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz ochrony, urządzenia wyposażono w nową metalową osłonę, która pomaga chronić baterię przed uszkodzeniami spowodowanymi upadkami lub uderzeniami.



Urządzenia HP Fortis 14 są wyposażone w wyświetlacze o przekątnej 14 cali, które zapewniają uczniom dużą przestrzeń roboczą, tak ważną w czasie robienia notatek w trakcie oglądania wykładu, czy też podczas tworzenia prezentacji. Duża powierzchnia ekranu daje swobodę jednoczesnego korzystania z treści i ich współtworzenia. Dzięki opcjonalnym jasnym wyświetlaczom z powłoką antyodblaskową, użytkownicy mogą wyraźnie widzieć swoją pracę.



Chromebook HP Fortis 14" G10 został stworzony z myślą o nauce w chmurze. Wyposażony w procesory Intel i opcjonalną łączność 4G LTE, pozwala uczniom na dostęp do zajęć z niemal każdego miejsca. 180-stopniowy zawias, w połączeniu z szerokokątną kamerą HD o kącie widzenia 88 stopni i dwoma mikrofonami, zapewnia doskonały komfort podczas nauki zdalnej. Zintegrowana kamera HP Privacy Camera chroni użytkowników przed złośliwą inwigilacją, a oprogramowanie Chrome Education Upgrade sprawia, że urządzenie jest łatwe do instalacji i zarządzania.



Komputery HP ProBook Fortis 14" G9 i HP ProBook Fortis 14" G10 pomagają uczniom pewnie przechodzić przez kolejne etapy nauki zdalnej:

• HP ProBook Fortis 14" G9 – pracujący pod kontrolą procesorów Intel oraz systemów Windows 11 Pro, Windows 11 Pro Education lub Windows 11 SE. Uczniowie mogą łatwo współpracować i niezawodnie uzyskiwać dostęp do zadań dzięki łączności Wi-Fi 6 oraz opcjonalnej łączności 4G LTE.

• HP ProBook Fortis 14" G10 – wyposażony w procesory Intel i3/i5 12-generacji i system Windows 11 lub Windows 11 Pro Education. Uczniowie mogą szybko przechodzić między pisaniem dokumentów, uruchamianiem aplikacji STEM, edycją wideo, etc. Najnowsza technologia łączności bezprzewodowej– Wi-Fi 6E – umożliwia uczniom przebijanie się przez zatłoczone sieci, a oprogramowanie uczy się wzorców pracy użytkownika i optymalizuje zużycie energii dzięki inteligentnemu ładowaniu wydłużając czas pracy na baterii. Rozwiązanie HP Wolf Security for Business ułatwia informatykom ochronę urządzeń studenckich za pomocą wymuszonej sprzętowo działającej ciągle ochrony.



HP Pro x360 Fortis 11" G9 i HP Pro x360 Fortis 11" G10 umożliwiają naukę na różne sposoby. Konstrukcja konwertowalna daje uczniom swobodę wyboru trybu, który najlepiej pasuje do nich i ich zadań. Opcjonalne kamery 5 MP zwrócone w kierunku otoczenia oraz piórko z możliwością ładowania i wzmocnioną końcówką pozwalają uczniom tworzyć, przechwytywać i rysować w trybie laptopa, tabletu, “namiotu”, “podstawki” lub “książki”. Pióro jest przechowywane i ładowane w opcjonalnym wodoodpornym schowku, dzięki czemu jest gotowe do użycia, gdy tylko pojawi się taka potrzeba.

• HP Pro x360 Fortis 11” G9 – HP Pro x360 Fortis 11" G9 – pracujący pod kontrolą procesorów Intel i systemu Windows 11 Pro, Windows 11 Pro Education lub Windows 11 SE. Uczniowie mogą bezproblemowo uzyskać dostęp do zadań i aplikacji dzięki łączności Wi-Fi 6v oraz opcjonalnie 4G LTE

• HP Pro x360 Fortis 11” G10 – Urządzenie wyposażone w procesory Intel i3/i5 12. generacji oraz system Windows 11 Pro lub Windows 11 Pro Education pomaga uczniom w realizacji wymagających zadań, takich jak edycja filmów na zajęcia multimedialne czy analiza danych. Wi-Fi 6E zapewnia szybkie, niezawodne połączenia sieciowe do nauki w chmurze. Rozwiązanie HP Wolf Security for Business zapewnia skuteczną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i hakerami. Funkcja inteligentnego ładowania baterii urządzenia uczy się wzorców pracy uczniów i optymalizuje zużycie energii.



Chromebook HP Fortis 11" G9 , zasilany przez wydajną jednostkę Snapdragon 7c, jest wyjątkowo dobrze wyposażony do mobilnej nauki w chmurze oraz zapewnia bezpieczny i niezawodny dostęp do wirtualnej sali lekcyjnej. Ten Chromebook to najsmuklejsze i najlżejsze urządzenie HP z serii Fortis, stworzone z myślą o współczesnych uczniach i zapewniające najwyższą mobilność. Komputer uruchamia się w ciągu kilku sekund, dzięki czemu uczniowie mogą poświęcić więcej czasu na naukę, a mniej na czekanie. Łączność 4G LTEi sprawia, że edukacja zdalna staje się bardziej dostępna dla wszystkich uczniów, którzy mogą uczyć się praktycznie z każdego miejsca, jakie tylko sobie wybiorą.



• HP Fortis 14" G10 Chromebook będzie dostępny w Polsce od maja br. Ceny zostaną podane bliżej debiutu rynkowego.

• Komputer HP ProBook Fortis 14" G9 będzie dostępny w Polsce od maja br. HP ProBook Fortis 14" G9 z preinstalowanym systemem Windows 11 SE ma być dostępny w Polsce od maja br. Ceny zostaną podane bliżej terminu dostępności produktów.

• HP ProBook Fortis 14" G10 PC będzie dostępny w Polsce od maja br. Ceny zostaną udostępnione bliżej terminu dostępności produktu.

• Komputer HP Pro x360 Fortis 11" G9 będzie dostępny w Polsce od maja br. HP ProBook Fortis 11" G9 z preinstalowanym systemem Windows 11 SE będzie dostępny w Polsce od maja br. Ceny zostaną podane bliżej dostępności produktów.

• HP Pro x360 Fortis 11" G10 PC będzie dostępny w Polsce od maja br. Ceny zostaną podane bliżej terminu dostępności produktu.

• HP Fortis 11" G9 Q Chromebook będzie dostępny w Polsce od maja br. Ceny zostaną podane bliżej terminu dostępności produktu.



















Źródło: Info Prasowe / HP