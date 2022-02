CORSAIR MP600 PRO LPX - dyski M.2 SSD do PlayStation 5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży dysk M.2 SSD w pełni kompatybilny z konsolą PlayStation 5 – MP600 PRO LPX. Dostępny w pojemnościach od 500 GB do 4 TB dysk MP600 PRO LPX w specjalnej, kompaktowej obudowie rozszerza pamięć masową konsoli PS5, spełniając lub przekraczając jej wymagania w zakresie wydajności. Dzięki błyskawicznie krótkim czasom zapisu i ładowania całej biblioteki gier dysk MP600 PRO LPX stanowi znaczne udoskonalenie pamięci masowej dla konsoli Sony. MP600 PRO LPX został opracowany pod kątem optymalnej wydajności w konsoli PlayStation 5 bez dodatkowej konfiguracji.







Specjalnie zaprojektowany, niskoprofilowy radiator aluminiowy utrzymuje nowy dysk CORSAIR w niskiej temperaturze nawet przy największym obciążeniu w grze i idealnie pasuje do wnętrza konsoli. Instalacja zajmuje zaledwie kilka minut, nie wpływa na gwarancję konsoli i jest natychmiast wykrywana przez PS5 podczas uruchomienia, dzięki czemu można uzyskać do 4 TB dodatkowej pojemności. MP600 PRO LPX umożliwia błyskawiczne ładowanie plików gier bezpośrednio z SSD, dzięki czemu nowe tytuły na konsolach Sony działają bez zakłóceń i z najwyższą jakością.



MP600 PRO LPX z niskoprofilowym radiatorem oferuje zaawansowaną wydajność pamięci masowej – sekwencyjny odczyt do 7100 MB/s i sekwencyjny zapis do 6800 MB/s. Dzięki temu, niezależnie od zadań wykonywanych na PS5, można cieszyć się fenomenalną szybkością zapisu, odczytu i reakcji. Wyposażony w pamięć podręczną o wysokiej gęstości 3D TLC NAND i Dynamic SLC NAND produkt kalifornijskiego producenta wyróżnia się też znakomitą wytrzymałością pamięci masowej. Dysk jest również w pełni kompatybilny z komputerami osobistymi oraz towarzyszy mu kompleksowa, pięcioletnia gwarancja użytkowa.



CORSAIR MP600 PRO LPX Gen4 PCIe x4 NVMe M.2 SSD jest już dostępny w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym CORSAIR oraz w najpopularniejszych polskich sklepach z elektroniką, np. w x-kom. MP600 PRO LPX jest objęty pięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną kalifornijskiego producenta.



































Źródło: Info Prasowe / Corsair