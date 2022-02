HP przedstawia nowe komputery All-in-One

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Z początkiem roku firm HP zaprezentowała nowe komputery All-in-One wyposażone w technologię HP Presence, która zapewnia najwyższą jakość dźwięku i obrazu podczas spotkań online. Firma zapowiedziała również premierę nowych stacjonarnych komputerów biznesowych oraz stacje robocze Z by HP o mocy i wydajności niezbędnej do sprostania nawet najbardziej wymagającym zadaniom w pracy. Aktualnie prawie 60% osób dzieli swój czas między pracę i dom, ale praca hybrydowa jednak nie zawsze oznacza mobilność i notebooki. Niektórzy na stałe pracują w domu, a inni powrócili już do biur, jednak i tak muszą przywyknąć do nowej firmowej rzeczywistości. Ci z nas, którzy na co dzień pracują przy biurku potrzebują solidnych i niezawodnych komputerów stacjonarnych, które poradzą sobie z projektami wymagającymi dużej mocy obliczeniowej, a także z licznymi wideokonferencjami.







Nowe komputery HP AiO PC ułatwiają sposób zabezpieczania, zarządzania i dołączania nowych urządzeń współpracującymi z innym sprzętem HP. Konstrukcja All-In-One ułatwia konfigurację, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko przystąpić do pracy, a rozwiązanie HP Wolf Security for Business pomaga chronić komputery AiO przed cyberatakami, zapewniając tym samym bezpieczeństwo danych firmy i użytkowników. Co więcej, tryb Monitor Mode wydłuża cykl życia komputera, automatycznie przekształcając komputery AiO w samodzielne wyświetlacze. Daje to informatykom do dyspozycji wiele możliwości wykorzystania urządzeń, a użytkownikom dodatkowy monitor nie wymagający dostosowania nowych urządzeń.



HP EliteOne 800 G9 AiO z technologią HP Presence, procesorami Intel 12. generacji i systemem Windows 11 to doskonałe „centrum dowodzenia”, idealne w hybrydowym środowisku pracy. HP EliteOne 800 G9 AiO dostępny jest z wyświetlaczem o przekątnej 23.8" lub 27" i charakteryzuje się eleganckim, srebrnym designem. Estetyczne zarządzanie kablami i niewielka podstawa sprawiają, że komputer ten doskonale nadaje się do mobilnego środowiska pracy. Dzięki Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2, które zapewniają doskonałą łączność użytkownicy mogą jeszcze efektywniej i sprawniej pracować. Dodatkowy komfort i elastyczność zapewnia regulowana wysokość podstawki z opcjonalnym ładowaniem bezprzewodowymii oraz zintegrowane mocowanie VESA.



Urządzenia z serii HP Elite 800 G9, wyposażone w procesory Intel 12-generacji i grafikę NVIDIA RTX, zostały zaprojektowane z myślą o wydajności i wielozadaniowości. Komputery te zapewniają dostosowaną do potrzeb wydajność, współpracę wspartą działaniem sztucznej inteligencji oraz silne zabezpieczenia i łatwość zarządzania.

• HP Elite Mini 800 G9, w obudowie o wielkości książki, doskonale radzi sobie z wymagającymi aplikacjami, obsługą dużych plików i wielozadaniowością. Co więcej, aby zwiększyć pole robocze i swoją produktywność użytkownicy mogą podłączyć nawet osiem wyświetlaczy. W połączeniu z monitorem konferencyjnym HP serii E – w pełni zintegrowanym z kamerą internetową, mikrofonem i głośnikami – komputer staje się kompleksowym narzędziem do współpracy. Dzięki temu użytkownicy mogą z łatwością prowadzić spotkania online i być pewni, że są wyraźnie widziani i słyszani przez innych współpracowników.

• HP Elite SFF 800 G9 w niewielkiej obudowie gwarantuje bezkompromisową wydajność, możliwości rozbudowy i niezawodność.

• HP Elite Tower 800 G8 zapewnia wysoką wydajność użytkownikom, których zadania obejmują obsługę złożonych programów, renderowanie i obróbkę wymagających treści graficznych.



HP zapowiedziało również wprowadzenie komputerów stacjonarnych z serii HP Elite 600 G9 i HP Pro 400 G9 z procesorami Intel 12. generacji i szybką pamięcią DDR5. Mają one gwarantować użytkownikom wysoką responsywność i wydajność tak niezbędną w multizadaniowej pracy.



Maksymalna wydajność stacji roboczych Z by HP

Na targach CES 2022, HP zaprezentowało HP Z2 Mini G9, najpotężniejszą na świecie mini stację roboczą, która została zaprojektowaną tak, aby gwarantować wysoką wydajność. Portfolio komputerów stacjonarnych Z by HP zostało stworzone z myślą o projektantach pracujących z wieloma aplikacjami jednocześnie, modelowaniu 3D i złożonych wizualizacjach ( w tym z ray tracingiem i wirtualną rzeczywistością). Nowa linia komputerów stacjonarnych Z by HP łączy wydajność i możliwości rozbudowy.

• Z2 SFF G9, najbardziej wydajna na świecie stacja robocza SFF, to urządzenie, które umożliwia wykonywanie projektów wymagających wysokiej mocy obliczeniowej, symulacji i ray tracingu w czasie rzeczywistym (po raz pierwszy w obudowie Small Form Factor). Dzięki wsparciu dla procesorów graficznych NVIDIA RTX dla stacji roboczych o pełnych wymiarach i procesorów Intel Core serii K nowej generacji, Z2 SFF G9 oferuje moc taką, jak komputer typu tower w ułamku jego rozmiarów.

• HP Z2 Tower G9 został zaprojektowany z myślą o szybkim i łatwym uruchamianiu aplikacji do szybkiego renderowania, symulacji i raytracingu w czasie rzeczywistym. Dzięki procesorom Intel Core nowej generacji, w tym z serii K, oraz grafice NVIDIA RTX dla stacji roboczych, możliwe jest wykonywanie zadań wymagających od sprzętu dużej wydajności, a wszystko to bez obaw o „przycinki”.

• HP Z2 Tower G9 został stworzony z myślą o współczesnych zastosowaniach, a dzięki imponującym funkcjom rozbudowy jest dostosowany do zmieniających się wymagań w zakresie wydajności.

• HP Z1 Tower G9 to najbardziej przystępna cenowo stacja robocza HP, oferuje profesjonalistom sprzęt z certyfikatem ISV oraz mocne zabezpieczenia.



Komputery w Polsce będą dostępne od maja br. Ceny zostaną podane bliżej terminu dostępności produktu.



















