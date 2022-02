HP LaserJet serii M100 i M200

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rynek urządzeń laserowych cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a oczekiwania klientów w związku z hybrydowym modelem pracy się zmieniają. Aby nadążyć za tymi potrzebami HP prezentuje nowe drukarki. LaserJet M100 to drukarka idealna dla osób pracujących z domu lub hybrydowo, które potrzebują niezawodnych, ale i kompaktowych rozwiązań. LaserJet M200 to natomiast doskonałe urządzenie dla właścicieli małych firm. Obie serie drukarek są niezwykle intuicyjne w konfiguracji i zapewniają najwyższą jakość druku laserowego. Wybrane modele z obu linii wyposażono w inteligentny system druku HP+.







LaserJet M100 to najmniejsze urządzenie w swojej klasie, którego obudowa jest o 25% mniejsza od produktów konkurencji w tym samym segmencie. Ta niewielkich wymiarów drukarka oferuje szybki (do 20 str./min) czarno-biały druk w wysokiej jakości, w nakładzie do 8000 stron miesięcznie. Łączność bezprzewodowa Wi-Fi z funkcją self-reset pozwala zaś na drukowanie z komputerów, tabletów, laptopów czy smartfonów (i to bez potrzeby używania innych aplikacji). Dodatkowo, urządzenie umożliwia również korzystanie z portu USB 2.0, a w trosce o środowisko naturalne, drukarka została wyposażona w technologię HP Auto-on/Auto-off oszczędzającą energię. Sprawne sterowanie modelem M140 zapewnia natomiast intuicyjny, wbudowany w urządzenie panel kontrolny z wyświetlaczem LCD.





LaserJet M200 to drukarka przeznaczona do niewielkich pomieszczeń biurowych, osób drukujących w nakładzie do 20 000 stron czarno-białych miesięcznie. Zaprojektowana została tak, aby pracować jeszcze efektywnej, a wszystko to dzięki najszybszemu drukowi dwustronnemu w swojej klasie oraz, pozwalającej zaoszczędzić czas, aplikacji HP Smart. Bezproblemową obsługę gwarantują sprawdzone funkcje zabezpieczeń, uproszczona konfiguracja oraz intuicyjne sterowanie. Kolejne zalety sprzętu to: inteligentne oświetlenie oraz stale aktywna, dwuzakresowa sieć Wi-Fi z funkcją automatycznego resetowania. Dzięki funkcjom mobilnym możemy drukować z dowolnego miejsca, a opcja poufnego odbioru gwarantuje bezpieczeństwo wydruku dokumentów wymagających szczególnej uważności.



Inteligentny system druku HP+ – jeden system, wiele korzyści

- INTELIGENTNA DRUKARKA – Drukowanie z dowolnego miejsca: Każdy może bezpiecznie uzyskać dostęp do drukarki, wysyłać i przechowywać pliki, a także drukować z domu lub praktycznie

z każdego miejsca za pomocą dowolnego preferowanego urządzenia, dzięki aplikacji HP Smart App. Dzięki funkcji Smart Cloud Resilience urządzenia HP+ automatycznie wykrywają i naprawiają problemy, jeszcze zanim zdążą spowolnić drukowanie. Pulpit nawigacyjny HP+ Smart to inteligentny sposób zarządzania wszystkim, co związane z drukowaniem, od monitorowania poziomu atramentu po zarządzanie subskrypcjami, bezpieczeństwem i łącznością.

- INTELIGENTNA SUBSKRYPCJA DRUKU – Nigdy nie zabraknie tonera: drukarka powiadomi nas, gdy będzie się jej kończył toner, a HP automatycznie dostarczy potrzebne wkłady. Wysyłka i recykling w cenie. Rodziny mogą zaoszczędzić nawet do 50 % na tonerze. Osoby, które wybiorą opcję HP+, otrzymają 6 miesięcy usługi Instant Ink oraz dodatkowy rok gwarancji HP, przy korzystaniu z oryginalnych tonerów HP.

- APLIKACJA HP SMART – Dodatkowe funkcje: HP+ pozwala w pełni wykorzystać możliwości aplikacji HP Smart App. Od pracy w domu, do odrabiania lekcji, aplikacja HP Smart pomaga skanować książki, rachunki, faktury czy umowy oraz przechowywać edytowalne, łatwe do przeszukiwania pliki.Dzięki zaawansowanym funkcjom telefon to teraz także profesjonalny skaner z możliwością przycinania, spłaszczania, wygładzania i edytowania dokumentów. Aplikacja umożliwia także wysyłanie faksów prosto z telefonu.

- INTELIGENTNE USŁUGI CHRONIĄCE PLANETĘ – Drukowanie z myślą o celu: za każdą stronę wydrukowaną za pomocą HP+, HP chroni lub sadzi nowe lasyiv. Zużyte w subskrypcji Instant Ink wkłady są poddawane recyklingowi, dzięki czemu ograniczana jest liczba plastikowych odpadów.



Ceny i dostępność

Urządzenia będą dostępne w sprzedaży od lutego br. w cenach:

• HP LaserJet M110we - 649 PLN

• HP LaserJet MFP M140we - 849 PLN

• HP LaserJet M110w - 849 PLN

• HP LaserJet MFP M140w - 849 PLN

• HP LaserJet M209dwe - 869 PLN

• HP LaserJet M209dw - 1099 PLN

• HP LaserJet MFP M234dwe - 1049 PLN

• HP LaserJet MFP M234dw - 1449 PLN

• HP LaserJet MFP M234sdne - 1099 PLN

• HP LaserJet MFP M234sdn - 1499 PLN

• HP LaserJet MFP M234sdwe - 1099 PLN

• HP LaserJet MFP M234sdw - 1549 PLN



Modele, których nazwa kończy się literą e są wyposażone w inteligentny system druku HP+.



















Źródło: Info Prasowe / HP