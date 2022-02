One-Four-One powraca do CoD: Mobile Season 2 - Premiera 24 lutego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przygotuj się na dołączenie do najlepszej na świecie specjalnie wyselekcjonowanej grupy wojowników, infiltrację nowej mapy dla wielu graczy i uratowanie zakładników, zanim będzie już za późno. To wszystko czeka na graczy w Call of Duty: Mobile Sezon 2: Task Force 141, którego premiera odbędzie się w środę, 24 lutego w nocy czasu polskiego. W Call of Duty: Mobile gracze będą mogli dołączyć do Gaza i reszty słynnej paczki z Task Force 141 na nowej mapie, z nową bronią i z nowym ekscytującym wydarzeniem tematycznym. W drugim sezonie 2022 gracze będą mieli możliwość zdobycia 50 nowych poziomów nagród Battle Pass.







Sezon 2 to także nowa zawartość darmowa i premium, w tym operatorzy tacy jak Simon „Ghost” Riley i Kyle „Gaz” Garrick, nowa funkcjonalna broń JAK-12, nowa nagroda ze serię Chopper Gunner, schematy broni, wizytówki, ozdoby, Punkty COD (CP) i jeszcze więcej przez cały sezon.



Operatorzy zabezpieczyli dane wywiadowcze i podzielili się najważniejszymi informacjami dotyczącymi Call of Duty: Mobile Season 2: Task Force 141, które pojawią się na Androidzie i iOS:

- Nowa mapa: Hardhat – Mapa po raz pierwszy pojawiła się w Call of Duty: Modern Warfare 3. Hardhat rozgrywa się na placu budowy nowego kompleksu biznesowego. Duża część mapy jest przystosowana do walki w zwarciu i jest wypełniona wieloma wąskimi otworami i niedokończonymi budynkami.

- Nowe wydarzenie tematyczne: Counter Intel – Terroryści przejęli kontrolę nad miastem, a od graczy będzie zależeć wyzwolenie miasta poprzez wykonywanie zadań, polegających na powolnym przejmowaniu mapy, punkt po punkcie. Strategiczne wybory będą mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia misji, a gracze zostaną nagrodzeni za swoją odwagę

- Pakiety z okazji Święta Kolorów i Karnawału – Aby uczcić obchody Festiwalu Kolorów oraz Karnawału, Call of Duty: Mobile zaoferuje graczom specjalne pakiety Festiwalu Kolorów i Karnawału. Świętuj w dobrym stylu dzięki tematycznej broni, awatarom i innym elementom każdego z tych pakietów.



Gracze mogą również spodziewać się wielu aktualizacji i ulepszeń gry, oprócz nowych wyzwań sezonowych, szczęśliwych losowań, zestawów i nie tylko, które zostaną udostępnione w sklepie w dniu premiery i potem w ciągłu całego sezonu.































Źródło: Info Prasowe / Activision