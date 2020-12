HP – poznaj nową platformę OMEN Gaming Hub

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma HP Inc oraz marka OMEN zaprezentowały w minionym tygodniu kolejne innowacje. Obejmują one zmiany w platformie OMEN Command Center, która od teraz będzie znana pod nazwą OMEN Gaming Hub. Co więcej, na tegorocznym wydarzeniu The Game Awards zapowiedziano pierwszą grę stworzoną przez studio OMEN Presents. OMEN Presents to inicjatywa HP zorientowana na współpracę z producentami gier, której celem jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań z myślą o grach na PC. Oferuje ona producentom narzędzia i materiały, który dają szansę przybliżyć ich produkcje szerszej grupie odbiorców, wykorzystując takie możliwości jak dostęp do wersji beta i dodatkowych treści generowanych w trakcie procesu tworzenia gier, a także do specjalnych bonusów.







Projekt oficjalnie rozpocznie premiera gry Road 96, stworzonej we współpracy z DigixArt. Gra ta przełamuje bariery standardowej narracji 3D, w której każda rozgrywka jest unikalna, a każda podróż inna od poprzedniej. Trailer tej jedynej w swoim rodzaju gry zadebiutował na The Game Awards. Premiera filmu zaplanowana jest natomiast na koniec 2021 roku.

Marka OMEN prezentuje również OMEN Gaming Hub, najnowszą generację platformy OMEN Command Center – wraz nowym rozbudowanym zestawem funkcji stworzonych dla poprawy wydajności, urozmaicenia rozgrywki oraz rozwoju społeczności gamingowej. Jej najnowsze funkcje i aktualizacje obejmują:

• OMEN Light Studio (BETA): Lepsza synchronizacja oświetlenia dla wszystkich akcesoriów RGB OMEN. Oferuje możliwość połączenia wszystkich akcesoriów w spójne, spersonalizowane kompozycje dla ekskluzywnego i interaktywnego oświetlenia sprzętu.

• Undervolting (obniżanie napięcia): Pozwoli graczom na obniżenie poboru mocy i temperatury CPU. To narzędzie opiera się na specjalnym algorytmie o nazwie Intelligent Mode, które już po jednym kliknięciu ostudzi maszynę, nie obniżając przy tym wysokiej wydajności.

• OMEN Gallery: Nowa galeria OMEN stanowi drzwi do świata unikalnych tapet, pochodzących również z kolekcji Z ambasador, gdzie użytkownik może polubić, pobrać lub ustawić w tle swoje ulubione obrazy.

• Homepage 2.0: Niezmiennie rozwijająca się strona główna otrzymuje nowy układ UI, tak żeby łatwiej było znaleźć na niej umieszczoną centralnie zakładkę „My Gear” wraz z nowym banerem „My Services”, który ułatwi graczom poznanie w pełni nowych funkcji. Aplikacja jest dostępna również do bezpośredniej instalacji.

• My Games 3.0: Zbudowana na solidnych podstawach poprzednich wersji biblioteka gier wyposażona została w funkcje szukaj, filtruj i grupuj, żeby ułatwić graczom dostęp do ulubionych gier. Dodatkowo specjalna zakładka każdej gry zawiera podgląd, zrzuty ekranu, recenzje oraz oficjalne kanały twórców.

















Źródło: Info Prasowe / HP