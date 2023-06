HP prezentuje nowe komputery HP EliteOne

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W minionym miesiącu firma HP zaprezentowała zaktualizowaną ofertę komputerów osobistych najnowszej generacji, które pozwalają na jeszcze większą wydajność i elastyczność dla pracowników działających w oparciu o model hybrydowy. Komputery stacjonarne HP G9 wyposażone w procesory Intel Core 13. generacjii zapewniają maksymalną produktywność. Zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o obecnych realiach pracy, a także o skomplikowanych zadaniach mających nadejść w przyszłości. Osiągnięto to dzięki nowym rdzeniom Intel performance i Intel efficiency. Zapewniając ciągły rozwój, seria G9 będzie obsługiwać procesory z obu linii Intel Core 12. i 13. generacji.







Z tego powodu, że aż 89% pracowników niechętnie wraca do biura z racji braku optymalizacji niezbędnej technologii, a kwestia posiadania odpowiednich narzędzi i rozwiązań przystosowanych do pracy hybrydowej jest niezwykle ważna dla firm i organizacji. W celu zapewnienia takich samych wrażeń audio i wideo zarówno pracownikom korzystającym z komputerów stacjonarnych jak i mobilnych oraz zaoferowania im dostępu do lepszego niż dotychczas tworzenia, produkcji i współpracy, firma HP wyposażyła komputery HP EliteOne 840 i 870 G9ii w najlepsze monitory do użytku komercyjnego o przekątnych 23.8-cala i 27-cali dla urządzeń All-in-One. Ponadto, zawarto w nich takie nowe funkcje związane z konferencjami w ramach HP Presence:

• Oprogramowanie obsługujące wiele kamer, które pozwala przesyłać jeden obraz wideo z widokiem samego użytkownika oraz drugi innego obiektu – wspiera podwójny strumień wideo i przełączanie kamer

• HP Keystone Correction automatycznie przycinający i prostujący wideo z kamery, co daje wyraźny cyfrowy obraz stron lub tablicy, który można udostępniać w czasie rzeczywistym.



W połączeniu z urządzeniami ekosystemu HP, najmniejszy i najbardziej wydajny komputer biznesowy typu ultra small for factor, którym jest HP Elite Mini 800 G9, oferuje solidną moc będąc konfigurowalnym przenośnym komputerem wielkości książki. Dysponuje też wysokim poziomem zabezpieczeń i doświadczeniami w ramach HP Presence, który ożywia współpracę.



HP zapowiedziało również kompaktowy HP Chromebox Enterprise G4, który ma odpowiadać na potrzeby administratorów sektora IT poszukujących wszechstronnych i opartych na chmurze rozwiązań o bardzo dużej wydajności, możliwości skalowalnego wdrażania i zarządzania. HP Chromebox Enterprise G4 łączy wydajność klasy korporacyjnej z prostotą i bezpieczeństwem ChromeOS. Jest wyposażony w procesor procesory Intel Core 13. generacji (włącznie do Core i7), skalowalną pamięć masową SSD i RAM, obsługę maksymalnie trzech wyświetlaczy 4K oraz aktualizacje Chrome Enterprise Upgrade.



Ceny i dostępność:

• HP EliteOne 840 23.8-inch G9 All-in-One Desktop PC będzie dostępny jeszcze w tym miesiącu w cenie od 6199 PLN

• HP EliteOne 840 27-inch G9 All-in-One Desktop PC będzie dostępny jeszcze w tym miesiącu w cenie od 6699 PLN

• HP Elite Mini 600 G9 Desktop PC będzie dostępny w lipcu w cenie od 4249 PLN

• HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC będzie dostępny jeszcze w tym miesiącu w cenie od 4429 PLN

• HP Elite Small Form Factor 600 G9 Desktop PC będzie dostępny jeszcze w tym miesiącu w cenie od 4429 PLN

• HP Elite Small Form Factor 800 G9 Desktop PC będzie dostępny jeszcze w tym miesiącu w cenie od 50 69PLN

• HP Elite Tower 600 G9 Desktop PC będzie dostępny w lipcu w cenie od 7639 PLN

• HP Elite Tower 800 G9 Desktop PC będzie dostępny jeszcze w tym miesiącu w cenie od 7649 PLN

• HP ProOne 440 23.8-inch G9 Desktop PC będzie dostępny w lipcu w cenie od 5159 PLN

• HP Pro Mini 400 G9 Desktop PC będzie dostępny w lipcu w cenie od 3259 PLN

• HP Pro Small Form Factor 400 G9 Desktop PC będzie dostępny w lipcu w cenie od 3429 PLN

• HP Pro Tower 400 G9 Desktop PC będzie dostępny w lipcu. Wycena zostanie podana bliżej daty rozpoczęcia sprzedaży produktu.

• HP Chromebox Enterprise G4 będzie dostępny w lipcu. Wycena zostanie podana bliżej daty rozpoczęcia sprzedaży produktu.





























Źródło: Info Prasowe / HP