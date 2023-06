WD_BLACK SN850P NVMe dla konsoli PS5.

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Western Digital poinformowała o rozszerzeniu rodziny oficjalnie licencjonowanych dysków dla konsoli PlayStation, prezentując udoskonalony WD_BLACK SN850P NVMe for PS5. Nowy dysk oferuje większą pojemność oraz wyższe prędkości transferu danych niż poprzednie generacje – wyróżnia się też unikalnym wzornictwem radiatora z logo PlayStation. SSD dostępny jest w opcji o maksymalnej pojemności 4 TB, dzięki czemu gracze mogą ponad czterokrotnie zwiększyć pojemność dysku swojej konsoli PS5, co pozwoli im przechować w pamięci urządzenia nawet 100 gier. Co więcej, WD_BLACK SN850P NVMe SSD for PS5 oferuje też szybszy transfer plików w porównaniu z poprzednią generacją, a nowy radiator zoptymalizowany został z myślą o PS5. Atutem urządzenia jest też prosty i szybki proces instalacji.







Dzięki zastosowanym w nim innowacjom, oficjalnie licencjonowany WD_BLACK SN850P NVMe SSD for PS5 pozwala graczom spokojnie zanurzyć się w świat rozrywki – bez obawy o to, czy w pamięci konsoli znajdzie się dość miejsca na ich ulubione tytuły oraz najgorętsze nowości ze świata gier.



WD_BLACK SN850P NVMe for PS5 dostępny jest w sklepie Western Digital w cenach 669 PLN - 1 TB, 1072 PLN - 2 TB oraz 2236 PLN - 4 TB.

























Źródło: Info Prasowe / Western Digital