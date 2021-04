HP rozbudowuje HP Omnicept Solution

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tylko dzięki dogłębnemu zrozumieniu potrzeb technologicznych użytkowników możliwe jest tworzenie spersonalizowanych rozwiązań VR, dopasowanych do indywidualnych wymagań IT. Według McKinsey & Co., pandemia przyśpieszyła proces digitalizacji interakcji międzyludzkich o ponad 3 lata. Coraz więcej osób korzysta z rozwiązań cyfrowych przy nawiązywaniu relacji oraz do szeroko pojętej komunikacji i współpracy. To właśnie z myślą o takich ludziach, HP rozbudowało rozwiązanie HP Omnicept Solution o nowe możliwości. Producent wprowadza również zestaw niezbędnych narzędzi, takich jak alerty sprzętowe dla działów IT, by zarządzać i monitorować usługę ZCentral Remote Boost za pomocą ZCentral Connect.







HP Reverb Omnicept Edition to jeszcze bardziej rozbudowane gogle HP Reverb G2. Oferują zaprojektowane przez Valve soczewki i słuchawki oraz system sensorów badający mimikę twarzy, ruchy gałek ocznych, rozszerzenie źrenic oraz puls - by jeszcze bardziej udoskonalić wirtualne przeżycie. Dodatkowo, oferta obejmuje też HP VR Spatial Audio, dźwięk przestrzenny oparty na ML dla VR do HP Omnicept SDK.



HP Omnicept Solution dostarcza inteligentne technologie dla developerów, by mogli projektować spersonalizowany i adaptacyjny system VR dla przedsiębiorstw. HP VR Spatial Audio dzięki funkcji HRTFs (Head Related Transfer Function) zapewnia użytkownikowi bardziej realistyczne doznania VR.



W maju 2021 rozwiązanie HP Omicept Solution SDK zostanie oficjalnie udostępniony, z możliwością pobrania wraz z dopasowanymi modelami biznesowymi, pod adresem developers.hp.com/xr.

Gogle VR HP Reverb G2 Omnicept Edition będą dostępne w cenie od 1249 USD.























Źródło: Info Prasowe / HP