Rusza AMD Design Award 2021

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Miło nam poinformować, że za 2 dni startują zawody AMD Design Award 2021, które firma AMD przygotowała z myślą o grafikach komputerowych. Ta najnowsza inicjatywa AMD ma na celu zredefiniować oczekiwania profesjonalistów wobec aktualnych możliwości komputerów i stacji roboczych. Procesory z rodziny Threadripper™ i Threadripper™ PRO są niezwykle potężnym silnikiem dla maszyn profesjonalistów, którzy zajmują się efektami specjalnymi, tworzeniem filmów, gier AAA, czy też cyfrowymi badaniami kosmosu. Misją tych zawodów jest przyspieszyć rozwój społeczności artystów i dodać im odwagi, aby mieli większą swobodę ekspresji przy wykorzystaniu mocy, jaką oferują obecnie najlepsze rozwiązania dla twórców firmy AMD.







Pomoże to przy pracach nad kolejnymi dziełami, które będą mogły dzięki temu mieć jeszcze lepszą jakość i być jeszcze bardziej innowacyjne.



Firma AMD proponuje wyzwanie na przygotowanie dzieła 2D lub 3D, które może być widokiem (sceną), klatką kluczową animacji (keyframe) albo projektem postaci. Spośród zgłaszanych prac wybierane będą te o najwyższym kunszcie artystycznym i technicznym, a także takie, które opowiadają ciekawą historię i budzą emocje. Kategorie prac wraz z przykładami można znaleźć na stronie amdaward.com. Sześciu zwycięzców zostanie wyłonionych przez artystów takich, jak Thomas Chamberlain-Keen (Wielka Brytania), Thomas Istepanyan (Francja), Andrey Surnov (Rosja) i inni, w tym także pracownicy AMD. Podstawą oceny będzie kompozycja, dobór barw, pomysł, historia, technika i przywiązanie do detali. Ponadto publiczne głosowanie wyłoni jeszcze jednego zwycięzcę.



Firma AMD przygotowała następujące nagrody:

- Trzy procesory AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX i trzy vouchery o wartości 2000 EUR ważne u wybranego integratora systemów PC.

- Trzy procesory AMD Ryzen Threadripper 3970X i trzy vouchery o wartości 2000 EUR ważne u wybranego integratora systemów PC.

- Jeden procesor AMD Ryzen 7 5800X.



Prace można przesyłać od 1 maja do 15 lipca 2021 roku, a ich ocena będzie odbywać się miedzy 16 lipca a 5 sierpnia 2021 roku. 6 sierpnia zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronie amdaward.com.













Źródło: Info Prasowe / AMD