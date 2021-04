Projektor ASUS ZenBeam Latte L1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS przedstawia mobilny projektor LED ASUS ZenBeam Latte. Model został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu immersyjnych wrażeń wideo i audio. Wyświetla obraz o przekątnej od 40 do 120 cali z rozdzielczością 720p, a ponadto został wyposażony w system dźwiękowy firmy Harman Kardon. Oferuje użytkownikowi bardziej elastyczne rozwiązanie do strumieniowania ulubionych klipów wideo lub filmów, jak również do prowadzenia prezentacji w sali konferencyjnej, umożliwiając dopasowanie rozmiarów ekranu do przestrzeni mieszkalnej lub miejsca pracy. ZenBeam Latte L1 wykorzystuje aplikację Aptoide TV, która umożliwia użytkownikom końcowym oglądanie bogatych treści wideo zoptymalizowanych do urządzeń wielkoekranowych.







Lekki i kompaktowy ZenBeam Latte L1 zdobył wiele nagród za design, w tym 2020 Good Design, 2021 Red Dot (w kategorii design produktu), a także 2021 Taiwan Excellence. Z wyglądu urządzenie przypomina kubek do kawy i jest to pierwszy na świecie projektor z warstwą zewnętrzną z tkaniny, która zapewnia mu styl pasujący do każdego domu lub biura. Zintegrowana warstwa z tkaniny poprawia właściwości akustyczne i zapewnia korzyści w zakresie chłodzenia, zwiększając przepływ powietrza.



Dzięki funkcji bezprzewodowej kopii lustrzanej ekranu ZenBeam Latte L1 może wyświetlać treści strumieniowane z kompatybilnych smartfonów, tabletów i innych urządzeń z systemem Android, iOS i macOS, zapewniając rozrywkę w rozdzielczości high-definition. Użytkownicy mogą również skorzystać z portu HDMI, gwarantującego kompatybilność z szeroką gamą różnych urządzeń źródłowych. Port USB Type-A umożliwia podłączenie klawiatury lub myszy i może być również wykorzystywany do ładowania urządzeń mobilnych.



ZenBeam Latte oferuje maksymalną jasność LED na poziomie 300 lumenów i natywną rozdzielczość HD z obsługą źródła sygnału FHD. Zastosowany w nim obiektyw o krótkim rzucie umożliwia wyświetlanie obrazu o przekątnej 40 cali na odległość 1 metra lub obrazu o przekątnej 120 cali na odległość 3.2 metrów.



ZenBeam Latte może być również wykorzystywany jako głośnik bezprzewodowy odtwarzający muzykę poprzez Bluetooth, do 12 godzin na jednym naładowaniu baterii. Jest on wyposażony w 10-watowy głośnik certyfikowany przez Harman Kardon, który został dostrojony pod kątem wykorzystania zewnętrznej powłoki z tkaniny. Ekskluzywne oprogramowanie ASUS AudioWizard oferuje trzy tryby presetów, które optymalizują dźwięk pod kątem różnych scenariuszy zastosowań. W trybie filmowym ulepszane są głosy, tryb muzyki udoskonala basy i oferuje szerszy zakres tonalny do różnych gatunków muzyki, natomiast w trybie rozgrywki użytkownik cieszy się bardziej immersyjnym dźwiękiem i wyraźnym głosem podczas gry, dla jeszcze lepszych wrażeń gamingowych.



W pakiecie z projektorem ZenBeam Latte dołączony jest pilot zdalnego sterowania, do łatwej nawigacji

i obsługi. Wygodny pokrowiec i zintegrowana bateria zapewniająca do trzech godzin nieprzerwanej rozrywki (w trybie energooszczędnym). ZenBeam Latte posiada fabrycznie zainstalowaną platformę multimedialną Aptoide TV, dedykowany ekosystem strumieniowania multimediów z ponad 2500 aplikacjami, w tym YouTube, Amazon Prime Video, Hulu i Netflix.



ASUS ZenBeam Latte L1 dostępny będzie w polskich sklepach pod koniec maja 2021 r., w sugerowanej cenie 2299 PLN. Więcej informacji można uzyskać od swojego lokalnego przedstawiciela ASUS.



































Źródło: Info Prasowe / ASUS