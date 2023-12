HP wprowadza na rynek nowe terminale komputerowe z linii Thin Client

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W dzisiejszym cyfrowym świecie, organizacje i administratorzy IT poszukują niezawodnych i optymalnych kosztowo rozwiązań, które będą w stanie chronić dane przy zapewnieniu wysokiej wydajności i maksymalnego bezpieczeństwa. Dotyczy to zwłaszcza pracowników, którzy wykonują zadania o znaczeniu krytycznym, takich jak chociażby urzędnicy rządowi uzyskujący dostęp do informacji niejawnych, maklerzy giełdowi czy pracownicy służby zdrowia przetwarzający wrażliwe dane. Firma HP prezentuje najnowszą ofertę komputerów typu Thin Client, zaprojektowanych z myślą o zaspokojeniu takich właśnie potrzeb: HP Elite t755 Thin Client zapewni o 77% wyższą wydajność CPU, a HP tz655 Trusted Zero Client przyspieszy proces wdrażania technologii Zero Trust.







1. HP Elite t755 Thin Client oraz HP tz655 Trusted Zero Client zapewniają bezproblemowe i bezpieczne rozwiązania dla pracowników i działów IT. Idealnie nadają się do przestrzeni roboczych z wieloma użytkownikami lub do pracy zdalnej, umożliwiając współpracowanie przy wymagających projektach z zachowaniem najwyższych parametrów bezpieczeństwa.

2. Komputery HP Thin Client zostały wyposażone w kompleksowe zabezpieczenia i ochronę danych: technologię fizycznego wykrywania włamań; ciągłe monitorowanie ryzyka bezpieczeństwa za pomocą HP Anyware Trust Center; zapobieganie nieautoryzowanym zmianom o znaczeniu krytycznym na urządzeniach końcowych dzięki blokadzie HP ThinPro OS i HP Write Manager oraz ochronę przed atakami typu cold-boot z pełnym szyfrowaniem pamięci za pomocą AMD Memory Guard.



Kluczowe funkcje i właściwości:

1. HP Elite t755 Thin Client podnosi jakość pracy w chmurze dzięki przełomowemu potencjałowi mocy obliczeniowej, w tym zwiększonej o 77% wydajności CPU 45-watowego procesora AMD Ryzen Embedded V2546. Użytkownicy mogą pracować w sposób bardziej optymalny dzięki wsparciu do sześciu wyświetlaczy 4K, konfigurowalnej elastyczności portów i niskiemu zapotrzebowaniu na energię - urządzenie zużywa mniej niż 200 watów.

2. HP tz655 Trusted Zero Client przyspiesza wdrażanie technologii Zero Trust zgodnie z wymogami rządowymi. Administratorzy IT mogą zdalnie i w łatwy sposób wdrażać, aktualizować oraz zarządzać tysiącami urządzeń HP Thin Client z dowolnego miejsca za pośrednictwem jednej konsoli z HP Device Manager. To urządzenie oferuje wysoką wydajność, w tym PCoIP Ultra, aby obsłużyć aplikacje wymagające dużej mocy obliczeniowej z ulepszoną jakością obrazu w czasie rzeczywistym.



Oba produkty zostały zaprojektowane z myślą o zaangażowaniu HP w zrównoważony rozwój, zawierając co najmniej 50% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu poużytkowego . Opakowania wykonane są z tektury falistej, pozyskanej w 100% w sposób zrównoważony i nadają się do recyklingu, a także posiadają certyfikat ENERGY STAR® i EPEAT Gold zarejestrowany w USA.



Ceny i dostępność

1. HP Elite t755 Thin Client będzie dostępny globalnie od stycznia 2024 roku na www.hp.com/go/thin. Cena zostanie ogłoszona bliżej dnia premiery produktu.

1. HP tz655 Trusted Zero Client będzie dostępny globalnie od marca 2024 roku na www.hp.com/go/thin. Cena zostanie ogłoszona bliżej dnia premiery produktu.



















Źródło: Info Prasowe - HP